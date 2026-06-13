×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

Güncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Angelina Jolie#Brangelina
Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 11:18

Ve Brad Pitt'e altıncı çocuğundan da beklenen darbe geldi... Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ikizlerinden Knox Leon da babasının soyadını kullanmayı bıraktı.

Haberin Devamı

Bugüne kadar Jolie ile Pitt'in diğer beş çocuğu sadece annelerinden gelen Jolie soyadını kullanıyordu. Maddox ile Pax Thien'in zaten Pitt ile hiç geçinemediği biliniyor. 

Shiloh 18 yaşına girdiğinde mahkemeye başvurup Pitt soyadını kullanmak istemediğini belirtmişti.

İkizlerden Vivienne da annesiyle birlikte sahne arkasında çalıştığı tiyatro oyununun broşürüne adını Vivienne Jolie olarak yazdırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bir adım önce eski çiftin Etiyopyalı kızları Zahara, mezuniyetinde babasının soyadını kullanmadı.

Geriye bir tek Knox Leon kalmıştı.

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

DİPLOMAYA ADINI 'KNOX LEON JOLIE' OLARAK YAZDIRDI
O şimdiye kadar bu konuda en sessiz kardeşti. Ama o da liseden mezun olup aldığı diplomaya adını Knox Leon Jolie olarak yazdırdı.

Haberin Devamı

Böylece altı çocuğunun hiçbirinde Pitt soyadı kalmamış oldu.

Bu durum bazılarına göre Angelina Jolie'nin bilerek yaptığı bir şey. Çocuklarını bu şekilde babalarından tam olarak koparmayı planlıyordu.

Bir kaynağa göre Jolie bu durumu silah olarak kullandı. Sonunda da amacına ulaştı.

Gözden KaçmasınGözü öz babasını bile görmeyen insan eski kocasına acır mı hiç Yaşlı başlı adam kapısında yalvarmaya başladıGözü öz babasını bile görmeyen insan eski kocasına acır mı hiç! Yaşlı başlı adam kapısında yalvarmaya başladıHaberi görüntüle

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

'BRAD KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERİYOR'
Bir başka kaynak ise çocukları babalarından uzaklaştıranın, Brad Pitt'in geçmişteki tavırları olduğunu ileri sürdü.

Bu kaynak "Onun yaptıkları, çocukların güvenini zedeledi. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi çocuklar biliyor" diye konuştu.

Aynı kaynak, çocuklarının birer birer Pitt soyadını kullanmayı bırakmasından sonra Brad Pitt'in de kendini mağdur gibi göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

Bu son gelişmeye kadar bir tek Knox Leon, soyadı konusunda sessiz kalmıştı. Gerçi o da babasıyla görüşmüyordu. Ama en sakin çocuğun darbesi de en son geldi Pitt açısından.

Haberin Devamı

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

Yıllardır Muay Thai eğitimi gören Knox, soyadı reddetme konusunda en geride kaldı. Hatta söylenenlere göre Pitt'in en güvendiği çocuğuydu. Ama son darbe de ondan geldi.

Bu kaynak da "Eğer çocukları ondan uzaklaşıyorsa bu hissettikleri acıdan ve gördükleri zarardan kaynaklanıyor. Aslında bu durumdan en çok etkilenen de çocuklar. İnsanların gerçekte neler olduğunu onlara sorması gerek" diye konuştu.

Sonuç olarak Brad Pitt, bütün çocukları tarafından reddedildi. Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu da onu görmek bir yana soyadını bile istemez hale geldiler.

Gözden KaçmasınAltı çocuklu Angelinaya ağır eleştiri... Annenin de nezaketten haberi yok zaten... Lise mezuniyetinde küfür kıyametAltı çocuklu Angelina'ya ağır eleştiri... Annenin de nezaketten haberi yok zaten... Lise mezuniyetinde küfür kıyamet!Haberi görüntüle

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu


Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu var. Maddox daha ayrılığın ilk aşamasında tarafını seçti ve annesinin yanında yer aldı. Pax Thien de ne Pitt'i görüyor yıllardır ne de soyadını kullanıyor. Zahara üniversiteye girdiğinde kendini Jolie soyadıyla tanıttı. 

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu


İkizlerden Vivienne Marcheline, annesiyle çalıştığı tiyatro oyununun broşüründe soyadını Jolie olarak yazdırmıştı. Ablası Shiloh, 18 yaşına girer girmez ilk iş Pitt soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk bulduAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk buldu!Haberi görüntüle

Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu


Bütün bunlar olup biterken Brad Pitt ise kendine genç sevgilisi Ines de Ramon ile bir hayat kurdu. Kendi çocuklarının yokluğunu da genç hayta hayata veda eden arkadaşı Chris Cornell'ın çocuklarına bakarak gidermeye çalışıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brad Pitt#Angelina Jolie#Brangelina

BAKMADAN GEÇME!