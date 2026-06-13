Yıllardır dövüş sporlarıyla uğraşıyordu: En sessiz çocuğun tekmesi çok ağır oldu

Haberin Devamı

Bugüne kadar Jolie ile Pitt'in diğer beş çocuğu sadece annelerinden gelen Jolie soyadını kullanıyordu. Maddox ile Pax Thien'in zaten Pitt ile hiç geçinemediği biliniyor.

Shiloh 18 yaşına girdiğinde mahkemeye başvurup Pitt soyadını kullanmak istemediğini belirtmişti.

İkizlerden Vivienne da annesiyle birlikte sahne arkasında çalıştığı tiyatro oyununun broşürüne adını Vivienne Jolie olarak yazdırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bir adım önce eski çiftin Etiyopyalı kızları Zahara, mezuniyetinde babasının soyadını kullanmadı.

Geriye bir tek Knox Leon kalmıştı.

DİPLOMAYA ADINI 'KNOX LEON JOLIE' OLARAK YAZDIRDI

O şimdiye kadar bu konuda en sessiz kardeşti. Ama o da liseden mezun olup aldığı diplomaya adını Knox Leon Jolie olarak yazdırdı.

Haberin Devamı

Böylece altı çocuğunun hiçbirinde Pitt soyadı kalmamış oldu.

Bu durum bazılarına göre Angelina Jolie'nin bilerek yaptığı bir şey. Çocuklarını bu şekilde babalarından tam olarak koparmayı planlıyordu.

Bir kaynağa göre Jolie bu durumu silah olarak kullandı. Sonunda da amacına ulaştı.

Gözden Kaçmasın Gözü öz babasını bile görmeyen insan eski kocasına acır mı hiç! Yaşlı başlı adam kapısında yalvarmaya başladı Haberi görüntüle





'BRAD KENDİNİ MAĞDUR GİBİ GÖSTERİYOR'

Bir başka kaynak ise çocukları babalarından uzaklaştıranın, Brad Pitt'in geçmişteki tavırları olduğunu ileri sürdü.

Bu kaynak "Onun yaptıkları, çocukların güvenini zedeledi. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi çocuklar biliyor" diye konuştu.

Aynı kaynak, çocuklarının birer birer Pitt soyadını kullanmayı bırakmasından sonra Brad Pitt'in de kendini mağdur gibi göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

Bu son gelişmeye kadar bir tek Knox Leon, soyadı konusunda sessiz kalmıştı. Gerçi o da babasıyla görüşmüyordu. Ama en sakin çocuğun darbesi de en son geldi Pitt açısından.

Haberin Devamı





Yıllardır Muay Thai eğitimi gören Knox, soyadı reddetme konusunda en geride kaldı. Hatta söylenenlere göre Pitt'in en güvendiği çocuğuydu. Ama son darbe de ondan geldi.

Bu kaynak da "Eğer çocukları ondan uzaklaşıyorsa bu hissettikleri acıdan ve gördükleri zarardan kaynaklanıyor. Aslında bu durumdan en çok etkilenen de çocuklar. İnsanların gerçekte neler olduğunu onlara sorması gerek" diye konuştu.

Sonuç olarak Brad Pitt, bütün çocukları tarafından reddedildi. Üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu da onu görmek bir yana soyadını bile istemez hale geldiler.





Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu var. Maddox daha ayrılığın ilk aşamasında tarafını seçti ve annesinin yanında yer aldı. Pax Thien de ne Pitt'i görüyor yıllardır ne de soyadını kullanıyor. Zahara üniversiteye girdiğinde kendini Jolie soyadıyla tanıttı.







İkizlerden Vivienne Marcheline, annesiyle çalıştığı tiyatro oyununun broşüründe soyadını Jolie olarak yazdırmıştı. Ablası Shiloh, 18 yaşına girer girmez ilk iş Pitt soyadını sildirmek için mahkemeye başvurdu.

Haberin Devamı