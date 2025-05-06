YÄ±llardÄ±r demans ile boÄŸuÅŸan kocasÄ±na bakÄ±yor... KafamÄ±n iÃ§inde onun sesini duyuyorum: Kendi yoluna git Emma

Haberin DevamÄ±

BÃ¶yle zamanlar aslÄ±nda eÅŸler iÃ§in de bir tÃ¼r sÄ±nav... Ã–yle ki bazen aniden geliveren ve tÃ¼m bir ailenin hayatÄ±nÄ± etkileyen hastalÄ±klar evliliklerin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ne de neden olabilir.

EÅŸlerden biri zorluklarla mÃ¼cadele etmekten yÄ±lÄ±p kendi yoluna gitmek isteyebilir.

HASTALIK ONLARI DAHA DA YAKINLAÅžTIRDI

Ama Bruce Willis ve Emma Heming sÃ¶z konusuysa eÄŸer durum hiÃ§ Ã¶yle deÄŸil...Â Hatta Willis'in yÄ±llar Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Demi Moore iÃ§in de Ã¶yle deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar frontotemporal demans ile mÃ¼cadele eden Willis'i hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar, hep yanÄ±ndalar. Tabii ki usta oyuncunun her iki evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen beÅŸ kÄ±zÄ± da.

Haberin DevamÄ±

Bu yÄ±l 70 yaÅŸÄ±na giren Bruce Willis'in 46 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Emma Heming, onun bÃ¼tÃ¼n bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlenmiÅŸ durumda.

Elbette ona yardÄ±mcÄ± olanlar da var ama asÄ±l yÃ¼k Heming'in omuzlarÄ±nda.

HEM MUTLULUK HEM ÃœZÃœN AYNI KALPTE

"AramÄ±zdaki yaÅŸ farkÄ±ndan dolayÄ± onun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benden Ã¶nce bozulacaÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Ama bu kadar erken olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" diyen Heming, bir yandan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±na normal bir hayat sunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da kocasÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor.

Bu arada Willis'in saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili geliÅŸmeleri de zaman zaman sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. ÃœnlÃ¼ oyuncunun hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana durum bÃ¶yle.

Emma Heming Willis, son olarak kocasÄ± Bruce Willis ve iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±yla birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± hafta sonu gezisinde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda.

Oradaki paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re Heming, bu gezinti sÄ±rasÄ±nda karmaÅŸÄ±k duygular iÃ§indeydi... Hem sevinci hem de hÃ¼znÃ¼ aynÄ± anda yaÅŸadÄ±.

Haberin DevamÄ±

Yine de onun paylaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re Emma Heming ve Willis'in kÄ±zlarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Mabel ile 10 yaÅŸÄ±ndaki Evelyn o gÃ¼nÃ¼n keyfini en Ã§ok Ã§Ä±karanlar oldu.

Emma Heming bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na dokunaklÄ± bir de not ekledi... "BÃ¶ylesine zamanlarda korkumun beni durdurmasÄ±na izin vermek istiyorum. Ama sonra Bruce'un sesini kafamÄ±n iÃ§inde duyuyorum: "Kendi yoluna engel koymamalÄ±sÄ±n Emmaâ€¦ "

Heming'in paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu gezi sÄ±rasÄ±nda en Ã§ok kÄ±zlarÄ± Mabel ile Evelyn hoÅŸÃ§a vakit geÃ§irdi. Heming o anlar iÃ§in de "KonuÅŸuyorum Ã§Ã¼nkÃ¼ izlediklerini biliyorum. En zor anlarÄ±mÄ±zda bile ayaÄŸa kalkÄ±p sesimizi Ã¶nemli olan ÅŸey iÃ§in kullanabiliriz" mesajÄ±nÄ± yazdÄ± Emma.

Bu ÅŸekilde kocasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±na nasÄ±l meydan okuduklarÄ±nÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Â

EVE DÃ–NDÃœ, DUYGULARINA HAKÄ°M OLAMADI

Her ne kadar o paylaÅŸÄ±mlarda aile mutlu gÃ¶rÃ¼nse de Emma Heming yine de Ã¼zÃ¼cÃ¼ duygularÄ±n girdabÄ±na dÃ¼ÅŸmekten kendini kurtaramadÄ±. Bunu da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleri yaÅŸlÄ± bir fotoÄŸrafÄ±yla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Haberin DevamÄ±

Gezinin bitiminden sonra Ã§ekilen bu karenin yanÄ±na da "Eve dÃ¶ndÃ¼k... HatÄ±ralara dayldÄ±m, eski fotoÄŸraflara bakÄ±yorum... Kahkaha atÄ±yorum, aÄŸlÄ±yorum, gÃ¼lÃ¼msÃ¼yorumâ€¦ "

Â "Kalbim dolu ama Ã§ok da kÄ±rÄ±k" diye yazan Emma Heming "Her ikisi de var" diyerek bir de beyaz kalp emojisini yer verdi.

YÄ±ldÄ±z, tam olarak neyin onu tetiklediÄŸini aÃ§Ä±klamasa da, bunun Bruce'un kÃ¶tÃ¼leÅŸen durumu ve yÄ±kÄ±cÄ± hastalÄ±kla savaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bir zamana geri dÃ¶nmesinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± muhtemel.

Yine de Bruce, hastalÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerindeki etkisine raÄŸmen ailesiyle olabildiÄŸince Ã§ok anÄ± biriktirmek iÃ§in elinden gelenin en iyisini yapÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

Aile gezisinden en Ã§ok Ã§iftin iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± keyif aldÄ±.

Â