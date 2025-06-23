Yıllardır bitmeyen suçlamalar hakkında konuştu… ‘Beni davalarına denek yapıp kurban ettiler’

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Hollywood’un en sevilen ve en çok kazanan oyuncularından biriyken eski eşi amber Heard’e şiddet uyguladığı gerekçesiyle adı sektörden silinme noktasına gelen Johnny Depp verdiği ses getiren son röportajıyla konuşuluyor.

62 yaşındaki Depp, 39 yaşındaki eski eşi Amber Heard’le olan uzun davasının, cinsel taciz ve saldırı mağdurlarının sesini yükselten #MeToo hareketinden önce olduğunu söyledi.

“Beni MeToo için bir çarpışma testi mankeni gibi kullandılar. Adeta bir denek yaptılar... Ve ben her şeyi emdim, hepsini içime çektim” diyen Johnny Depp aslında kendisine yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi olmadığını da bir daha vurgulamış oldu.

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“Size neyin canımı yaktığını söyleyeyim. Bana kötülük yapan üç kişi var,” dieyn Johnny Depp davalar ve şiddet suçlamaları süresince eskiden dost olduğu kişilerin ona sırtını döndüğünden de yakındı.

Ünlü oyuncu süreç boyunca görmediği destek için “Bu insanlar çocuklarımın doğum günü partilerine gelirdi. Onlarla oynardı. Bakın, benim için sesini yükseltmeyen insanları anlıyorum. Çünkü onlar için korkutucu bir seçimdi” dedi.

Johnny Depp sektörden tanıdığı yüzlerce insan içinden korkup susanları tespit ederek yoluna devam ettiğini de söyledi.

MeToo hareketi, 2006 yılında cinsel taciz kurbanı aktivist Tarana Burke tarafından kuruldu.

2017 yılında, ünlü oyuncu Alyssa Milano “ben de” tweetini attığında #MeToo hashtag'i viral oldu ve cinsel taciz veya saldırıya uğramış diğer kişileri de aynısını yapmaya teşvik etti.

Birbiri ardına gelen suçlamalar ve ifşalarla başta Hollywood’un en güçlü yapımcısı Harvey Weinstein olmak üzere Hollywood’daki ve eğlence sektöründe birçok güçlü erkeğin taciz suçları ortaya çıkmaya başladı.

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Amber Heard'ın Johnny Depp’e yönelik aile içi şiddet suçlamaları, Harvey Weinstein'ın adı ortaya atılmadan bir yıl önce, Mayıs 2016'da ortaya çıkmıştı.

Şubat 2019'da Johnny Depp, 2018 yılında Washington Post'ta yayınlanan bir makalede kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Heard'a 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Üç yıl sonra, üç çocuk annesi Amber Heard, hakaret davasını kaybetti ve eski eşine 10 milyon dolar tazminat ve 350.000 dolar cezai tazminat ödemesine hükmedildi.

Amber Heard de Johnny Depp’e taciz ve hakaret davası açmıştı ve o da kendi davasından 2 milyon dolar tazminat aldı.

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Heard 2022’de Johnny Depp’le mahkemede uzlaşarak ona 1 milyon dolar tazminat ödedi.

Johnny Depp ise başından beri suçsuz olduğunu iddia ettiği bu davadan kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışladı.

Davayı kaybettikten üç ay sonra Amber Heard İspanya’ya taşındı ve hayatına orada devam ediyor.

Johnny Depp ise uzun süredir uzak kaldığı oyunculuğa ve Hollywood’a geri dönme yarışında. Kimileri bu olayda Amber Heard’ün de Johnny Depp’e şiddet gösterdiğini ve onun da suçlu olduğunu düşünürken birçok aktivist Depp’in sektörde yeniden kabul görmesine karşı…