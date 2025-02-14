Yıllardır aşka küs yaşıyor… Çocukları son sözlerini söyledi… ‘Anne sen artık bir yuva kur, yeter bu yalnızlık!’

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Angelina Jolie ve Brad Pitt yollarını ayıralı uzun yıllar oluyor ancak bitmeyen kavgaları ve boşanma davaları yüzünden adları yan yana yazılmaya devam ediyor.





AYRILDILAR... BİRİ AŞKA KOŞTU, BİRİ AŞKA KÜSTÜ

Pitt çoktan kendine yeni bir sevgili buldu, aşkın kollarına geri döndü. 2 seneden fazladır Ines De Ramon’la mutlu bir birlikteliği olan ünlü oyuncunun evlilik yolunda olduğu bile söyleniyor.

Öte yandan Angelina Jolie Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra adeta aşka küstü. Adı kimi zaman birileriyle anılsa da bunlar hep dedikodudan ibaret çıktı ya da dostça birer buluşma oldukları anlaşıldı.





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KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADAMIŞTI

Angelina Jolie kendisi de daha önce defalarca artık kendini çocuklarına ve yıllardır bir parçası olduğu hayır işlerine adayacağını söylemişti.

Anlaşılan yıldız ismin verdiği bu aşktan uzak durma kararı son zamanlarda biraz “yumuşamış” durumda. Jolie son haberlere göre buna çocuklarından da destek bulmuş.





YENİDEN AŞIK OLMAK İSTİYOR... AMA ÇOCUKLARDAN ONAY GELMESİ LAZIM

Hatta iddialara göre Angelina Jolie hayatına aşkı geri getirmesi için ona yalvaran çocuklarının çöpçatanlık yapmasına izin vermeye bile hazır!

49 yaşındaki yıldız hayatına girecek erkeğin mutlaka çocuklarının onayını alması gerektiğini söylüyormuş. Jolie’nin yakın çevresinin söylediğine göre anne olmak onun için her şeyden önce geliyor, bu yüzden çocukları onaylamazsa kimseye dönüp ikinci kez bakmayacak.





ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ, ELLERİ EKMEK TUTTU

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Angelina’nın altı çocuğu; 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 18 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox, artık onun da aşkı bulup mutlu olmasını istiyor.

Bir yandan da yıllardır hayatının merkezine koyduğu çocukları artık annelerinin kendilerinden başka ilgilenecek ve oyalanacak bir şey bulmasını istiyor.

Zorlu ayrılık süreçlerinden sonra babaları Brad Pitt’e düşman olan ve onunla görüşmeyen çocukları annelerinin onlar için yaptığı fedakârlıktan dolayı minnettarlar ama Jolie’nin ilerleyen yıllarını yalnız geçirmesine de gönülleri razı değil.

"YAPAYALNIZ KALMA ANNE, ARTIK YETER"

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Söylenenlere göre onu yeniden birileriyle flört etmesi için cesaretlendirmeye de çalışıyorlar.

16 yaşındaki ikizler dışında artık hepsi reşit olan ve iyi kötü çalışıp eli ekmek tutmaya başlayan çocuklarının artık annelerinin evde tek başına oturmasına, ödül törenlerine sadece kendileriyle gitmesine gönülleri razı olmuyor…