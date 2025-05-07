Yıllarca yuva yıkan kadın diye damgalandı... Kocası sayesinde adını tarihe bile yazdırdı... Şovunu da yapıyor, keyfini de sürüyor

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Yıllar önce biri söylese kimsenin inanmayacağı durum gerçeğin ta kendisi oldu bir başka deyişle...Bir zamanların istenmeyen gelini Camilla, kocası Charles'ın kral olmasıyla birlikte tahta geçti ve kraliçe unvanını aldı.

Epeydir de bu yeni hayatının keyfini sürüyor.

Kocası ölünceye kadar da bu durum böyle gidecek. Charles'in bu dünyadan ayrılmasından sonra ne olacağı şimdiden çok net değilse de ana hatlarıyla belirli.

ŞOVUNU DA YAPIYOR, KEYFİNİ DE SÜRÜYOR

Yine de Camilla'nn yüzü gülüyor. Üstelik Kraliçe Camilla şu sıralar hayatının en zirve dönemini yaşıyor.

Öyle ki artık onun Büyük Britanya'nın kraliçesi olduğu sanatsal açıdan da tescillenmiş durumda.

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Kral Charles ile Kraliçe Camilla dün resmi taç giyme por8trelerinin açılışına katıldı.

Karı- koca üzerleri siyah bir örtüyle kapatılmış olan portrelerini alkışlar eşliğinde açtı ve önünde ir de kameralara poz verdi.

Kral Charles'ın portresini Peter Kuhfeld, KraliçeCamilla'nın portresini ise Paul S. Benney çizdi.

Her iki portde de Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenecek.

Görüldüğü gibi yıllarca 'öteki kadın' ya da yuva yıkan kadın diye kenara itilen Camilla Parker Bowles ya resmi unvanıyla Kraliçe Camilla hayatının keyfini çıkarıyor.

Peki ya kocası Charles ondan önce hayata veda ederse ne olacak?

Gelin ona da bakalım.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla dün Londra'daki Ulusal Galeri'de resmi taç giyme portrelerinin açılışına katıldı.





Böylece Camilla'nın da ülkenin kraliçesi olduğu kayıtlara ve tarihe geçmiş oldu.





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KOCASIYLA BİRLİKTE 6 MAYIS 2023'TE ONA DA TACI TAKILDI

75 yaşındaki Camilla, kocası Charles ile birlikte geçen yıl 6 Mayıs'taki törende tacını da giydi.

Özetlemek gerekirse bir dönem "ikinci kadın", "Diana'nın yuvasını yıkan kadın" ya da "metres" olarak anılan Camilla tarih sayfalarına "Kraliçe Camilla" olarak çoktan geçti bile.

Elbette kendisi de biliyordur ama bu durum kocası Charles hayatta olduğu sürece geçerli. Yani eğer kendisinden önce kocası Charles hayata veda ederse onun için durum değişecek.

Doğal olarak eşini yitiren her kadının hayatı değişir ama insan kraliyet ailesi üyesi olunca bu değişim biraz daha merak uyandırıyor.

Ama sanmayın ki Charles, hayatı boyunca gerçekten sevdiği, hatta evlenmek için annesine bile 'kafa tuttuğu' kadının kendisinden sonraki geleceğini hiç düşünmüyor.

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Zaten bu durum İngiliz kraliyet ailesi içinde de uzun süredir tartışma konusu. Bir başka deyişle düzenlemeler önceden yapılıyor.

ONU BAMBAŞKA BİR UNVAN BEKLİYOR

Bu sırada da William'ın kral olarak tahta geçmesinin ardından Camilla'nın durumu ve unvanının ne olacağı da uzun uzun ele alındı.

Sonunda, kocası Charles'ın kendisinden önce ölmesi durumunda Camilla'nın Kral'ın dul eşi olarak "Kraliçe Dowager" unvanı taşıması kararlaştırıldı.

Yeri gelmişken hemen belirtelim, bu unvan ilk olarak 1830 yılında Kraliçe Adelaide tarafından kullanılmıştı.

Queen Dowager yani Kraliçe Dowager konusuna biraz daha yakından bakmak gerekirse...

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Sözlük anlamı olarak "Dowager" zengin dul kadın anlamına geliyor.

Camilla'nın kullanacağı Kraliçe Dowager ise tam olarak artık hayatta olmayan kralın dul eşi demek oluyor. Yani hem zengin hem de unvan sahibi dul kadın.

CAMILLA'NIN GELECEĞİNE İLHAM VEREN ALMAN PRENSESİ: Kraliçe Dowager unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Adelaide'i de biraz tanıyalım. Adeliade, Almanya doğumlu. Babası Georg, Birinci Saxe Meiningen Dükü'ydü. Bir başka deyişle Adelaide ya da tam adıyla Adelaide Amelia Louise Theresa Caroline; soylu bir aileye mensuptu. Zaten bu nedenle de Saxe Meiningen Prensesi unvanını taşıyordu. Adelaide, İngiltere Kralı 4. William ile evlendi ve konsort kraliçe oldu. Kocasının 1937 yılında ölümünün ardından da Camilla için ilham kaynağı olan Kraliçe Dowager unvanını kullandı. Adelaide kendisi de 1849 yılında 57 yaşındayken hayata veda etti. İngiltere'de son yolculuğuna uğurlandı.





TAÇLARI TAKTI AMA O DEĞERLİ UNVANI HİÇ KULLANAMADI

Camilla 2005 yılında Charles ile evlendiğinde otomatik olarak Galler Prensesi oldu. Çünkü Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını taşıyordu.

Ama bu unvan Diana ile özdeşleştiği için bu Camilla toplum içinde hiçbir zaman Galler Prensesi olarak anılmadı. Bu çok değerli görülen unvanı hiç kullanamadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.