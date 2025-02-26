Yıllardır herkesi güldürürken kendi ağlıyordu… Oğlunun kalp ameliyatından sonra ilk kez konuştu

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Göz önünde olup dışarıya karşı mutluluk pozu veren ünlüler için zaman zaman söylenen “Kendi ağlarken herkesi güldürdü” sözü onun sanki onun için söylenmiş gibi.

OĞLUNUN AMELİYATINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Kendi adını taşıyan programıyla dünya çapınca şöhret olan Jimmy Kimmel dört çocuk babası ve en küçük çocuğu olan 7 yaşındaki oğlu Billy ne yazık ki doğduğu günden beri yaşam mücadelesi veriyor.

Ocak ayında oğlunun girdiği açık kalp ameliyatından sonra gözyaşlarına boğulan 57 yaşındaki televizyon sunucusu, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Geçirdiği ağır ameliyatın ardından küçük yaşına rağmen hayata tutunan oğlu Billy’nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Jimmy Kimmel onun neşe içinde nisan ayında kutlayacağı 8’inci doğum gününe hazırlandığını söyledi.

Kimmel'in ikinci eşi Molly McNearney’den doğan oğlu Billy’ye doğumundan sadece birkaç saat sonra kalp hastalığı teşhisi konmuştu.

"OĞLUN İÇİN DUA EDİYORUZ" DİYENLERE MİNNETTAR

“İnsanların ‘Oğlunuz için dua ediyoruz’ demesi çok özel bir şey. İnsanlar bu sözleri hafife alıyorlar ama kendiniz için duyduğunuzda çok anlamlı oluyor” diyor minnettar baba.

Oğlunu iyileştirmek için uğraşan doktorları da unutmayan Jimmy Kimmel “Bu tür şeyleri çözme konusunda en ileri noktada olan bir yere gidebileceğinizi bilmek gerçekten çok yararlı, umarım bu tür hastalıkların iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar başarılı olur” diyor.

Jimmy Kimmel’ın 1988'de evlenip 2022’de boşandığı ilk eşi Gina Maddy’den 34 yaşında Katherine adında bir kızı ve 32 yaşında Kevin adında bir oğlu var.

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ONU YILLARDIR GÖZÜNDEN BİLE SAKINARAK BÜYÜTTÜ

Kimmel'in ikinci eşi Molly McNearney’den de 1o yaşında Katie adında bir kızı var. Ünlü sunucunun iyileşmesi ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için adeta gözünün içine baktığı oğlu Billy ise en küçük çocuğu.

Ünlü sunucunun 21 Nisan 2017'de dünyaya gelen oğlu Billy’ye doğar doğmaz kalp hastalığı teşhisi konmuştu.

Doğumdan üç saat sonra morumsu bir görünüme sahip olan Billy daha üç günlükken ilk kalp ameliyatını geçirdi.