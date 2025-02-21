YÄ±llarca gÃ¼zelliÄŸini sergileyip para kazandÄ±...YaÅŸ alÄ±nca aklÄ± baÅŸÄ±na geldi: EvlatlarÄ±m, ne olur beni affedin

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Ã–nce belli bir yaÅŸtaki birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi yollarÄ± adÄ±mladÄ±... DÃ¶neminin en Ã¼nlÃ¼ erkek dergilerine poz verdi. ArdÄ±ndan Ã§ekimler Ã§ekimleri izledi. Sonra oyunculuk geldi. Diziler, filmler derken kendine hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kariyer inÅŸa etti.

BÃ¼tÃ¼n o sÃ¼re boyunca hep gÃ¼zelliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karacak iÅŸler yaptÄ±. Bir yandan da Ã§ok iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bazen kavgalÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ bir Ã¶zel hayat yaÅŸadÄ±. O arada iki erkek evlat dÃ¼nyaya getirdi.

Åžimdi artÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayadÄ±.. BÄ±rakÄ±n gÃ¼zelliÄŸini Ã¶n plana Ã§Ä±karmayÄ± artÄ±k makyaj bile yapmÄ±yor. Ãœstelik geÃ§miÅŸte sÃ¼rekli olarak cinsel bir obje olarak gÃ¶sterilmesine izin verdiÄŸi iÃ§in de kendini sorguluyor. Åžimdi Ã§ocuklarÄ±na kendisini baÄŸÄ±ÅŸlamalarÄ± iÃ§in yalvarÄ±yor.

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HAYATININ VE KARÄ°YERÄ°NÄ°N OLGUNLUK DÃ–NEMÄ°NDE

Ã–ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ kÄ±saca toparladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ Pamela Andersonâ€¦

YÄ±llar boyunca gÃ¼zel fiziÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Anderson bugÃ¼n artÄ±k 57 yaÅŸÄ±nda... HayatÄ±nÄ±n olgun ve Ã§ok daha sakin bir dÃ¶neminde.

Ã–yle ki tasÄ±nÄ± taraÄŸÄ±nÄ± topladÄ±, yÄ±llarca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ABD'den ayrÄ±lÄ±p doÄŸduÄŸu yer olan Kanada'da kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶ye taÅŸÄ±ndÄ±. MesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rse de artÄ±k Ã§ok daha sade bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor. Ãœstelik makyaj yapmayÄ± bile bÄ±raktÄ±.

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) adlÄ± diziyle yÄ±ldÄ±zlaÅŸan Pamela Anderson, bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k evlilik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Tommy Lee'den iki tane erkek evlat sahibi oldu.

Ã‡ocuklarÄ±ndan Thomas 28, Dylan Jagger ise 27 yaÅŸÄ±nda.

Son dÃ¶nemde The Last Showgirl adlÄ± yapÄ±mla AltÄ±n KÃ¼re'ye aday gÃ¶sterilen Anderson, iki evladÄ±yla ilgili Ã§ok Ã¶zel duygularÄ±nÄ± ilk kez gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Pamela Anderson, gÃ¼zelliÄŸi sayesinde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini yine fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±r ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Ä°KÄ° EVLADINDAN KENDÄ°SÄ°NÄ° BAÄžIÅžLAMALARINI Ä°STEDÄ°

Filminin Londra'daki gÃ¶sterimine katÄ±lan Anderson canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle kendisi arasÄ±nda hiÃ§ beklemediÄŸi bir iliÅŸki bulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada da geÃ§miÅŸ hayatÄ±nÄ± bir kez daha masaya yatÄ±rdÄ±... "Bu sektÃ¶rde iki tane oÄŸlum var. Bence herhangi bir ÅŸekilde cinsel bir nesneye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, genÃ§ olduklarÄ± iÃ§in bundan etkilenmeyeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bunun onlara zarar vermeyeceÄŸini sanÄ±rsÄ±nÄ±z. Ama bu durum onlara zarar verecek ve bunu hep iÃ§lerinde taÅŸÄ±yacaklar" dedi.

Pamela Anderson sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "YetiÅŸkin Ã§ocuklarÄ±nÄ±zla yÃ¼zleÅŸeceksiniz ve onlardan baÄŸÄ±ÅŸlanma dileyeceksiniz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben o noktadayÄ±m."

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Kendi hayatÄ±yla bÃ¶ylesine bir baÄŸlantÄ± kurduÄŸu The Last Showgirl filmini Ã§ekerken kalbini ortala koyduÄŸunu anlattÄ± Pamela Anderson. Kendi geÃ§miÅŸ tecrÃ¼belerini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karaktere de katmÄ±ÅŸ oyuncu.

Anderson'Ä±n eski kocasÄ± Tommy Lee'den iki tane yetiÅŸkin oÄŸlu bulunuyor. Anderson, hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda bile ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama uzun sÃ¼re Tommy Lee'den vazgeÃ§emedi. YÄ±ldÄ±z ÅŸu ana kadar altÄ± kez evlendi.

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'YAPTIÄžIM SEÃ‡Ä°MLERDEN UTANMIYORUM'

YÄ±ldÄ±z geÃ§miÅŸiyle hesaplaÅŸma konusuna daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da deÄŸinmiÅŸti.

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Variety'ye konuÅŸan Anderson "EÄŸlence dÃ¼nyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir anne olarak Ã§insel bir nesneye dÃ¶nÃ¼ÅŸmenin iki oÄŸlunu nasÄ±l etkileyeceÄŸini daha genÃ§ olduÄŸu dÃ¶nemde fark etmediÄŸini" sÃ¶yledi.

Anderson aynÄ± rÃ¶portajda "Her ne kadar geriye dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±mda farklÄ± ÅŸeyler yapabileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nsem de hayatÄ±mdan ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÂ seÃ§imlerden utanmÄ±yorum" diye konuÅŸtu.Â