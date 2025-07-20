×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler

Güncelleme Tarihi:

#Tea Leoni#Tim Daly#Madam Secretary
Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:48

Televizyon ve sinema dünyasının ünlü çiftleri genellikle birbirlerini birlikte rol aldıkları yapımlarda bulup aşka düşüyor. Bu aşklar kimi zaman saman alevi gibi yanıp sönse de kimi zaman uzun süren mutlu birlikteliklere dönüşüyor.

Haberin Devamı

İşte tam da böyle başlayan bir ekran aşkının kahramanları en sonunda sette başlayan aşklarını nikah masasına taşıyarak evlendiler.

Bunu yapmak için de tam 11 yıl beklediler!

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler
Tea Leoni ve Tim Daly yıllarca ekranda karı kocayı canlandırdılar ve sette başlayan aşklarını en sonunda nikah masasına taşıdılar

2014’ten 2019’a kadar başrolünü oynadıkları Madame Secretary dizisinin setinde tanışan Tea Leoni ve Tim Daly 11 yıllık ilişkilerinin ardından evlendi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin düğününde sadece yakın dostları ve aileleri vardı.

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler

Haberin Devamı

59 yaşındaki gelin ve 69 yaşındaki damat, 6 sezon boyunca devam eden dizide de karı kocayı canlandırıyordu.

Tea Leoni bu politik dramada ABD Dış İşleri Bakanını, Tim Daly ise onun eşini oynuyordu.

İkilinin aşkı başladığı günlerde set arkadaşları dahil kimsenin bu ilişkiden haberi yoktu. Tea Leoni ve Tim Daly’nin ilişkisi dizinin ilerleyen sezonlarında da devam edince artık saklanamayacak hale geldi ve ünlü aşıklar da ilişkilerini dünyaya ilan etti.

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler
Ünlü çift bir süre aşklarını sakladıktan sonra en sonunda birlikteklerini özgürce yaşamaya başlamıştı

Tim Daly’nin Amy Van Nostrand’la 28 yıllık evliliğinden 41 yaşında Sam adında bir oğlu ve 36 yaşında Emelyn adında bir kızı var.

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler
Ünlü çifte düğünlerinde yetişkin çocukları da eşlik etti

Tea Leoni ise 1997’de sadece 2 aylık bir ilişkinin ardından ünlü oyuncu David Duchovny’le evlendi.

Haberin Devamı

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler

Eski çiftin kızları Madelaine West Duchovny 26 yaşında ve tıpkı anne babası gibi o da oyunculuk yapıyor. Eski aşıkların 23 yaşında Kyd adında bir de oğulları var.

Gözden KaçmasınGencecik yaşında hastalandı, yıllardır mücadele ediyor… Karısı elini hiç bırakmadı… Bir yastıkta 37 yılı devirdilerGencecik yaşında hastalandı, yıllardır mücadele ediyor… Karısı elini hiç bırakmadı… Bir yastıkta 37 yılı devirdiler!Haberi görüntüle

Tea Leoni ve David Duchovny 11 yıllık evliliklerinin ardından 2008’de ayrılmışlar, 2009'da barışıp yeniden bir araya geldikten sonra yollarını 2011’de tamamen ayırmışlardı.

Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tea Leoni#Tim Daly#Madam Secretary

BAKMADAN GEÇME!