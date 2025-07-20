Senelerce ekranda karı kocayı canlandırdılar… Dizi aşkı gerçek oldu: 11 yıl sonra evlendiler

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İşte tam da böyle başlayan bir ekran aşkının kahramanları en sonunda sette başlayan aşklarını nikah masasına taşıyarak evlendiler.

Bunu yapmak için de tam 11 yıl beklediler!

Tea Leoni ve Tim Daly yıllarca ekranda karı kocayı canlandırdılar ve sette başlayan aşklarını en sonunda nikah masasına taşıdılar

2014’ten 2019’a kadar başrolünü oynadıkları Madame Secretary dizisinin setinde tanışan Tea Leoni ve Tim Daly 11 yıllık ilişkilerinin ardından evlendi.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftin düğününde sadece yakın dostları ve aileleri vardı.

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59 yaşındaki gelin ve 69 yaşındaki damat, 6 sezon boyunca devam eden dizide de karı kocayı canlandırıyordu.

Tea Leoni bu politik dramada ABD Dış İşleri Bakanını, Tim Daly ise onun eşini oynuyordu.

İkilinin aşkı başladığı günlerde set arkadaşları dahil kimsenin bu ilişkiden haberi yoktu. Tea Leoni ve Tim Daly’nin ilişkisi dizinin ilerleyen sezonlarında da devam edince artık saklanamayacak hale geldi ve ünlü aşıklar da ilişkilerini dünyaya ilan etti.

Ünlü çift bir süre aşklarını sakladıktan sonra en sonunda birlikteklerini özgürce yaşamaya başlamıştı

Tim Daly’nin Amy Van Nostrand’la 28 yıllık evliliğinden 41 yaşında Sam adında bir oğlu ve 36 yaşında Emelyn adında bir kızı var.

Ünlü çifte düğünlerinde yetişkin çocukları da eşlik etti

Tea Leoni ise 1997’de sadece 2 aylık bir ilişkinin ardından ünlü oyuncu David Duchovny’le evlendi.

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Eski çiftin kızları Madelaine West Duchovny 26 yaşında ve tıpkı anne babası gibi o da oyunculuk yapıyor. Eski aşıkların 23 yaşında Kyd adında bir de oğulları var.

Tea Leoni ve David Duchovny 11 yıllık evliliklerinin ardından 2008’de ayrılmışlar, 2009'da barışıp yeniden bir araya geldikten sonra yollarını 2011’de tamamen ayırmışlardı.