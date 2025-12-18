Meğer yıllarca dördüncü kocasını beklemiş.. Bu yaşında onunla evlendi... Düşlerindeki balayına çıktı!

Haberin Devamı

Bazen tam da "artık bu işler benden geçti" dediği bir anda aşk hatta evlilik gelip kapıyı çalabiliyor. Ya da bazen kimi beklediğini bile bilmeden içten içe birilerini bekliyor ve yaşı kaç olursa olsun onu karşısında buluyor.

70'E BİR KALA DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Tıpkı kamera karşısına geçtiği Sex and the City dizisiyle tanınan Kim Cattrall gibi.

69 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında ses mühendisi Russell Thomas ile sade bir törenle hayatını birleştirdi. Daha önce üç kez evlenip boşanan Cattrall, belli ki aradığı huzuru ve aşkı, hayatının ilerleyen yıllarında buldu.

Yeni evli çift, adet olduğu üzere nikah töreninden sonra balayına çıktı.

Kim Cattral da her yeni evli ve aşık kadın gibi Maldivler'de yaptıkları balayında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.





BALAYINDA ÇEKİLEN POZLARINI PAYLAŞTI

O pozlarda da ne kadar rahat ve mutlu olduğunu gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu Kim Cattrall, paylaştığı fotoğraflardan birinde üzerinde siyah mayosuyla bir havuzun kenarında güneşlenirken görünüyor. Arka planda ise Okyanus ve bir de hamak var.

Oyuncu, bir başka fotoğrafta da üzerinde mavi bir plaj elbisesiyle hamakta uzanırken görülüyor.

Cattrall, sosyal medya sayfasında balayı pozlarını paylaştı.





Çift, balayı tatili için Maldivler'i tercih etti.





TÖRENE ÇOK AZ KONUK KATILDI

Kim Cattrall ile Russell Thomas, 4 Aralık günü Londra'da hayatlarını birleştirdi. Chelsea'da gerçekleşen törende çiftin çok yakın dostları ve aile bireyleri hazır bulundu.

Kim Cattrall, nikahında gelinlik yerine fildişi renginde bir takım giydi. Başına da uygun renkte bir vualet taktı. Damat Thomas ise klasik takım elbise tercih etti.

Yeni evli çift, nikahın ardından konuklarına bir de resepsiyon verdi.





UZAK MESAFELİ AŞK YAŞADILAR

Aslına bakılırsa Kim Cattrall ile 55 yaşındaki Russell Thomas, romantik ilişkileri başlamadan yıllar önce 2016'da BBC'de çalışırken tanıştılar. O dönemde Cattrall, Woman's Hour (Kadının Saati) adlı yapımda konuk olmuştu.

O yıllarda aralarında bir romantik yakınlaşma olmadı ama bağlantılarını da tamamen kesmediler. Thomas, Cattrall'ı sık sık Kanada'da ziyaret etti.

Bu ziyaretler sonrasında da aralarındaki dostluk aşka dönüştü. Kim Cattrall, People dergisine verdiği röportajda "Aslında Russell büyük bir cesaret örneği sergiledi. Birlikte birkaç kez yemek yemek dışında birbirimizi çok da iyi tanımıyorduk. Ama o geldi ve iyi anlaştık. O zamandan beri de birlikteyiz" diye anlattı.

MEĞER FARKINA VARMADAN ONU BEKLEMİŞ

Russell Thomas, Kim Cattrall'ın üçüncü kocası. Oyuncu, daha önce Larry Davis, Andre J. Lyson ve Mark Levinson'la evlenip boşanmıştı.

Cattrall, önceki üç evliliğinde de aslında farkına bile varmadan Russell Thomas'ı beklediğine de "Buna değdi" sözleriyle ifade etmişti.

İkili, aslında uzun süredir ilişki yaşamalarına rağmen bunu çok da fazla göz önüne çıkarmamaya çabaladı. Bu konuda da gayet başarılı oldular.

Kim Cattrall, birçok yapımda da rol almasına rağmen milyonlarca kişinin hafızasına Sex and the City'deki Samantha Jones karakteriyle kazındı.





Sex and the City dizisinde Kim Cattrall ile birlikte Cynthia Nixon, Kristin Davis ve Jessica Parker da rol aldı.