Yıllarca bu anı beklemişti… Tek gelinlik yetmedi, birini çıkardı diğerini giydi! ‘Masal prensesim benim!’

Büyük bir gizlilikle gerçekleşen, konukların bile yerini son ana kadar bilmediği düğün son günlerin en çok konuşulan olayı oldu.

Selena Gomez aşk hayatı ve sağlığıyla ilgili yıllar süren acılı dönemlerin ardından nihayet hep hayalini kurduğu büyük aşkına kavuştu ve cumartesi gecesi evlendi.

Selena Gomez merakla beklenen düğününden en özel anları sosyal medya hesabından paylaştı

Aşklarını Aralık 2023’te ilan eden ama altı ay öncesinden aslında gizlice görüşmeye başlayan Selena Gomez ve ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco evlendi.

Adı yıllarca gençlik aşkı Justin Bieber’la anılan, bir dargın bir barışık ilişkileri bittikten ve Justin Bieber Hailey Baldwin’le evlendikten sonra hep gözü yaşlı karşımıza çıkan Selena Gomez artık bambaşka biri…

İlişkilerini Aralık 2023'te açıklayan çift tam bir sene sonra da nişanlanmıştı

Bir yandan özel hayatındaki çalkantılar bitmeyen bir yandan da çok büyük sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu 2017’de böbrek nakli olmuş, bu sayede ölümün kıyısından dönmüştü.

Onun için her şey aslında yıllar öncesinden tanışıp arkadaş olduğu Benny Blanco ile sevgili olunca değişecekti. “Daha önce kimseler beni böyle sevmedi” dediği bu aşkla birlikte Selena Gomez’in tüm acıları ve üzüntüleri geçmişte kaldı.

Selena Gomez, Benny Blanco’yla düğününden fotoğrafları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmaya başladı. Böylece düğünün bilinmeyen detayları da bir bir ortaya çıkmış oldu.

Düğün öncesi resepsiyon, düğün ve sonrasında verilen partinin en özel anlarını paylaşan Selena Gomez bir yandan da gelinlikli duvaklı hallerini gösterdi.

Düğün fotoğraflarını reklam ve gelir kazanmak için basına satmayan çift mutluluklarını milyonlarca takipçileri olan sosyal medya hesaplarından sergilemeye karar verdi.

Benny Blanco Selena Gomez'in gelinlikli fotoğraflarının altına "Ben gerçek bir masal prensesiyle evlendim" yazdı

Hep hayal ettiği düğüne kavuşan Selena Gomez bir değil tam üç farklı gelinlik giydi.

Hepsi Ralph Lauren imzalı bu beyaz gelinliklerle çekilen düğün fotoğraflarını paylaşan Selena Gomez ikisi satenden, düz ve sade görünümlü gelinlik tercih etmiş, nikah masasına oturup “Evet!” dediği anlar için ise tamamı dantelden, omuzlarını açık bırakan romantik ve vintage görünümlü bir gelinlik tercih etmişti.

Partiden bir karede, Selena Gomez eşi Blanco ile yalınayak dans ederken ve ikili samimi bir öpücük için birbirlerine sarılmışken görülüyor. Başka bir fotoğrafta ise yeni evli çift, Selena’nın Blanco'nun yanağından öperek kadeh kaldırıyor.

Şarkıcının paylaştığı diğer resepsiyon fotoğraflarında, çiftin sade düğün pastası ve üzerinde "Yeni Evli" yazan gelin ve damat süsü yer alıyor. Kutlamadan bir başka samimi fotoğrafta ise, ışıl ışıl parlayan yeni gelin, kollarını sevgiyle damadının boynuna dolamış bir şekilde kanepede uzanmış halde görülüyor.

Selena Gomez düğününde üç farklı gelinlik giydi

Selena Gomez düğünün için üç ayrı gelinlik giyerken damat Benny Blanco, sade siyah bir smokin ve kısmen düğmeleri açık beyaz bir gömlek giymişti.

Bu arada Selena Gomez’in nikah masasına otururken giydiği tamamı dantel gelinliğin etek kısmına kendisinin ve kocasının adının baş harflerini işlettiği gözlerden kaçmadı.

Düğüne Selena Gomez ve Benny Blanco’nun sinema ve müzik dünyasından ünlü dostları katılırken Gomez’in yakın arkadaşı Taylor Swift de bir konuşma yaptı ve “Selena benden önce evlendi vay be!” diyerek herkesi kahkahaya boğdu.