Yıllarca bekleyip kraliçe olmuştu: Tekerlekli sandalyede oturmamak için halkın parasını harcıyor

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Ama bütün bunlara on yıllarca dayandı... Kapalı kapılar ardında ne yaşandığını bilemeyiz ama kamuoyuna açık bir şekilde hiç sesini çıkarmadı... Sakince bekledi ve istediğini aldı... Önce sevdiği ve tarafından sevildiği adamla evlendi. Sonra onun sayesinde kraliçe bile oldu...

Şimdi de 70'li yaşlarının sonunda hayatını istediği gibi yaşıyor..

BAKMAYIN ÖYLE GÖRÜNDÜĞÜNE... CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VAR

Herkes anladı büyük olasılıkla Kral Charles'ın karısı Kraliçe Camilla'dan söz ettiğimizi.

77 yaşındaki Camilla, kocasının ve ailesinin en gözde üyesi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser mücadelesi sırasında aileyi temsil etme görevini yerine getirdi. Onların yeniden sahalara dönmesiyle de onun için de normal hayatı başladı.

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Aslına bakılırsa dik durmaya çalışmasına rağmen Camilla'nın da ciddi sağlık sorunları var...

Onun yaşında biri için de gayet normal bunlar.

Kraliçe Camilla son dönemde bir söylentiyle gündemde... Kısaca özetlemek gerekirse, tekerlekli sandalyeye mahkum kalmamak için vergi mükelleflerinin parasıyla kendine pahalı ayakkabılar yaptırıyor!

TEKERLEKLİ SANDALYEDE OTURMAMAK İÇİN ÖZEL YAPIM AYAKKABI GİYİYOR

Bunun nedenine gelirsek... Aslında Camilla yaşıtı birçok kişiyle aynı sorunu paylaşıyor...

Ayak eklemlerindeki deformasyon sonucu başparmak kemikleri dışa doğru çıkmış durumda Camilla'nın... Bu durum hastalarda dayanılmaz ağrılara neden oluyor ve yürümeyi hatta ayakta durmayı bile güçleştiriyor.

Bu durumun kesin ve net bir tedavisi de yok üstelik... Hastaların özel ayakkabı giymesi daha da ileri durumda hareket yetileri kısıtlanınca belki de tekerlekli sandalye kullanması gerekiyor.

Ama ileri sürülenlere göre Camilla, bu sorununa çare olması için özel el yapımı ayakkabılarla donattı dolabını.

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Giyenlerin ayakta durmasını ve yürümesini kolaylaştıran bu ayakkabıların bir çifti bin doların üzerinde.

SIRF AYAKTA DURMAK İÇİN ÇOK PARA HARCIYOR

Camilla'nın kıyafetlerine uygun çeşit çeşit ayakkabısı olduğu düşünülürse rahatlığı için epey bir para harcıyor. Elbette bu para da halkın vergilerinden elde edilen miktardan kendi payına düşen.

Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklara bakılırsa Kraliçe Camilla artık gerçekten gücünün sonuna gelmiş durumda. Bütün sağlık sorunları bir yana bırakılsa bile yürüme konusunda gerçekten çok zorlanıyor.

Bu el yapımı ayakkabılardan çeşit çeşit ediniyor ve bu şekilde ayağındaki deformasyonun görevlerini aksatmasının önüne geçmeye çalışıyor.

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Bu ayakkabılar sayesinde her iki ayağının baş parmak kemiklerinin giderek dışarı doğru yönlenmesinden doğan sorunları da azaltmaya çalışıyor.

Ama yine bu kaynaklara bakılırsa er ya da geç Camilla bu sorunu yüzünden yürüyemez hale gelecek.

Uzmanlar özellikle Camilla gibi ileri yaştakileri bu kemiklerin ameliyat edilmemesi konusunda uyarıyor. Çünkü iyileşmesi aylar sürüyor ve kişiler dayanılmaz ağrılar çekiyor.

DAHA CİDDİ BİR SORUN ATLATTI

Camilla ayaklarındaki sorunla bir şekilde başa çıkıyor... Ama daha ciddi sağlık sorunları var. Geçen yıl zatürreeye yakalandığında çok uzun süre iyileşememişti...

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Yıllar süren alkol alışkanlığı yüzünden karaciğeri ciddi zarar görmüş durumda. Hatta Charles ile birlikte çıktığı bir Avustralya gezisini bu yüzden yarım bıraktı. Sonrasında geçirdiği bir ameliyat sayesinde hayata döndü.