Yıllarca beklediği tahtın keyfini bile süremedi... Kanser tedavisi hakkında ilk kez konuştu... Hiç bu kadar duygusal görünmemişti

Güncelleme Tarihi:

#Kral Charles#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 10:23

Hayatının yarısından fazlasını, taht sırasının gelmesini bekleyen 'veliaht prens' olarak geçirdi Büyük Britanya Kralı Charles... 96 yaşında hayata veda eden annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından da tahta çıktı. O sırada 73 yaşındaydı. Britanya tahtına çıkan en yaşlı kral olarak adını tarihe yazdırdı Charles.

6 Mayıs 2023'te düzenlenen gösterişli bir törenle yıllar yılı beklediği tahtına da kavuştu Charles. Ama doğrusu bunun keyfini de uzun süre çıkaramadı.

Tahtına oturduktan tam 9 ay sonra yani geçen yılın şubat ayında Kral Charles'ın kanser teşhisi aldığı açıklandı.

Onun ardından da tahtın kendisinden sonraki sahibi olan büyük oğlu Prens William'ın karısı Prenses Kate aynı hastalığa yakalandığını duyurdu.

GELİNİ DE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI
Doğrusu bu bütün dünya için büyük bir şoktu. Aradan bir yıldan fazla bir zaman geçip gitti. Kate, tedavisi sürerken aylarca ortada görünmedi.

Ama Charles, bir yandan tedavi olurken diğer yandan da görevlerini ihmal etmedi. Hatta uluslararası gezilere bile çıktı.

Bu süreçte Kral'ın aslında göründüğü kadar iyi olmadığı, az zamanının kaldığı gibi çeşitli söylentiler yayıldı. Kral Charles, iki yıla yaklaşan tedavisi hakkında ilk kez konuştu ve tüm bu söylentilere son noktayı koydu.

İLK KEZ HASTALIĞI HAKKINDA KONUŞTU
77 yaşındaki Charles, Channel 4'un (Kanal 4) Stand Up to Cancer (Kansere Karşı Dur) adlı programına, önceden çekilmiş görüntüleriyle konuk oldu ve hastalığının durumu hakkında da ilk kez halkına bilgi verdi.

Kral Charles, kendisiyle ilgili "iyi sayılabilecek" haberler paylaştı. Erken teşhis ve etkili müdahale sayesinde yeni yılda tedavisindeki yoğunluğun azaltılabileceğini söyledi.

Her ne kadar Charles, hangi tür kansere yakalandığı açıklanmamış olsa da şu anda içinde bulunduğu iyileşme sürecindeki dönüm noktasını bir lütuf olarak nitelendirdi.

Kral Charles, hastalığının türünü açıklamasa da teşhisten sonra yaptığı bu ilk açıklamada zaman zaman duygusallaştı. 

'TEŞHİS SÜRECİ BUNALTICI OLABİLİR'
Charles, videoda hastalığını öğrendiğini dönemi de anlattı.

Teşhis sürecinin hastalar açısından bunaltıcı olabileceğini belirten Charles, "erken teşhisin hastalara değerli bir umut hediye edecek anahtar olduğunu" özlerine ekledi.

Charles ayrıca, kendi kanser yolculuğu sırasında hastaların nasıl bakıldığına kişisel olarak tanık olduğunu da anlattı. Her hastayı çevreleyen doktor, hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan topluluğun çabalarından derinden etkilendiğini gizlemedi.

Kral Charles, sözlerini bu konuda hastalara destek olmak için özveriyle çalışan herkese teşekkür ederek bitirdi.

#Kral Charles#Kate Middleton#İngiliz Kraliyet Ailesi

