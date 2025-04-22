Yıllarca babalarından köşe bucak kaçırdı... Hayatın gerçeğiyle can evinden vuruldu... Çocukları ona da yar olmadı!

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Yine de işin aslı pek de öyle değil.

Elbette kendi yaptıklarının da katkısı vardır ama Jolie'nin özel hayatında yüzü gülmek bilmedi... Üçüncü kocası Brad Pitt ile evliliği, hiç ilgilenmeyenlerin bildiği şekilde tam sekiz yılda ve gayet olaylı bir şekilde bitti.

Şimdi ise başında henüz yüzleşmeye hazır olmadığı başka bir sorun var.

Yıllardır eski kocası Brad Pitt'e de onun annesi ve babasına da göstermediği altı çocuğu kendi ellerinden de kayıp gitmek üzere...

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Kısacası, boşanma sürecinde kendi yanına çektiği, sadece eski kocasından değil kendi iki gözünden bile sakındığı çocukları birer birer onu terk etmeye hazırlanıyor.

"Terk etmek" dediysek kötü anlamda değil elbette. Belli bir yaşa gelen bütün çocukların evlerinden ayrıldığı gibi onlar da yuvadan uçup kendi hayatlarına gidecek.

Pitt ile ayrıldığından beri kendi özel hayatını bir kenara koyup altı çocuğuna odaklanan Jolie, kocaman evinde yanında çocukları olmadan kırık kalbiyle bir başına kalacak yakında.

İddialara göre de bu durum ünlü yıldızı tam anlamıyla can evinden vurdu.





ÇOCUKLARININ EVDEN GİTMESİNE HENÜZ HAZIR DEĞİL

Radar adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre 49 yaşındaki Angelina Jolie, artık en küçükleri bile 16 yaşına gelen altı çocuğunun birer birer kendi hayatlarını kurmak üzere evden ayrılmasına henüz hazır değil.

Jolie'nin ilk göz ağrısı, evlat edindiği ilk evladı Maddox, şu anda 23 yaşında. Bir ara Güney Kore'de okuyan Maddox, sonra evine döndü ve annesiyle bazı filmlerin kamera arkasında çalıştı. Ama artık tam da kendi hayatını kuracak yaşta.

Vietnamlı oğlu Pax Thien, son dönemde yaptığı motosiklet kazalarıyla zaten Jolie'yi üzüyor. Ama o da artık 21 yaşında ve bağımsızlığını ilan edecek çağa çoktan geldi

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Etiyopyalı kızı Zahara 20 yaşında. Artık üniversitede okuyor, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşamıyor.

Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh 18 yaşını doldurdu, gelecek ay 19'a girecek. Kendini dans tutkusuna kaptıran Shiloh, otomobilini aldı şimdi kendine ait bir eve çıkma derdinde.

Jolie'nin elinde kala kala ikizleri Knox ve VCivienne kaldı: Onlar da 16 yaşına geldi bile. Yani iki yıl sonra özgürlüklerini ilan edecekler.





ACISINI GÜLEREK GİZLEMEYE ÇALIŞTI

İşte iddialara göre Angelina Jolie de yakında altı çocuğunun da yuvadan uçacağını düşündükçe dertleniyor.

Bu arada Jolie'nin üzülmesine yol açan başta bir gelişme daha yaşandı kısa süre önce. Basına yansıyan haberlere göre Jolie, adı açıklanmayan iki büyük oğlundan birine New York'taki dairesini hediye etti.

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Ama sonra onun orada tek başına yaşamasına yüreği dayanmadı ve hemen yanına gitmek istedi. Sonra ne oldu dersiniz?

O evladı "Anne evimi temizlememe izin verir misin?" diye kibar bir gerekçeyle onun kendisini ziyarete gitmesini engelledi.

İşte söylenenlerde göre oğlunun kendisini görmek istememesi Angelina Jolie'yi çok üzdü. Bu kaynak urumu şöyle anlattı: "Oğlunun kendisine daireye gelmemesini söylediği o telefon konuşması sırasında Angelina gülmeye çalıştı. Ama yüreğine bir bıçak saplandı. O anda artık çocuklarının hayatının merkezinde olamayacağı gerçeğiyle yüzleşti."

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Aslına bakılırsa konuşulanlara göre Angelina Jolie artık Los Angeles'ta yaşamak istemiyor. Çocuklarını da alıp çok sevdiği, büyük oğlu Maddox'un memleketi Kamboçya'ya ya da New York'a taşınmak istiyor.

Ama eski kocası Brad Pitt ile yaptığı velayet anlaşması gereği ikizleri 18 yaşına gelene kadar onlarla birlikte Los Angeles'tan ayrılamıyor.

Kısacası bu anlaşma yüzünden eli kolu bağlanmış durumda. Bu yüzden de kendini köşeye sıkışmış hissediyor.





ÇOCUKLARINDAN BAŞKASINI GÖZÜ GÖRMEDİ

Bu arada Jolie'nin son yıllarda doğru dürüst arkadaşı bile olmadığını altı çocuğunu en iyi arkadaşı olarak gördüğünü hatırlatalım.

Söylenenlere göre yaşları büyüyen çocuklar artık Jolie'den uzakta, kendi arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyor.

Angelina ise bu durumla çok da iyi bir şekilde başa çıkamıyor. Bu yüzden de kendini umutsuzca yalnız hissediyor

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Bazı kişiler Angelina Jolie'nin boşanma sürecinin ardından kendine yeni bir hayat kurmak yerine çocuklarını hayatının merkezine almasının büyük hata olduğu görüşünde.

Çünkü artık yavaş yavaş çocuklarının ona ihtiyacı kalmıyor ve sonuç olarak da Jolie de kaybolmuş durumda.





Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt ile boşanma sürecinde çocuklarını babalarından mahrum bıraktı. Sadece onunla değil, Pitt'in annesi ve babasıyla da görüştürmedi. Ama şimdi büyüyen çocuklarının yuvadan uçma zamanı geldi ve kendisi de kara kara düşünüyor.