Yıllarca aynı yastığa baş koymuşlardı: Boşanma nedeni de ilginç: Bu evlilik beni hasta etti!

Haberin Devamı

Ama bir de madalyonun diğer yüzü var.

Bazen sorunlu evlilik, aynı çatı altında yaşayan çiftleri fiziksel ya da psikolojik olarak hatta bazen her iki açıdan da rahatsız eder... Hatta durum kişinin sağlığını kaybetmesi raddesine bile gelebilir.

O zaman da yapılacak bir şey yoktur artık.. Tabii ki boşanmaktan başka.

BAŞKA ÇARESİ KALMAMIŞ

İşte ünlü oyuncu ve şarkıcı Jessica Simpson'ın başına gelen tam da böyle bir durum....

44 yaşındaki Simpson, geçtiğimiz hafta 10 yıl önce evlendiği spor yıldızı kocası Eric Johnson ile yollarını ayıracağını açıkladığında hayranları epey şaşırdı.

Diğer yandan çiftin durumunu bilenler için ise çok da beklenmedik bir durum değildi bu. Çünkü iddialara göre Johnson ile evliliği, Jessica Simpson'ı kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak güçten düşürmüş ve hasta etmişti.

Haberin Devamı

ARALARINDAKİ SORUNLAR BUNALTICI HALE GELDİ

Boşanma haberinin duyulmasından sonra People dergisine konuşan bir kaynak, aralarında giderek artan farklılıkların Jessica Simpson için artık bunaltıcı bir hale geldiğini bu yüzden de evliliği bitirmeye karar verdiğini söyledi.

Söz konusu kaynak "Evliliklerindeki sorunlar bir süredir gerçekten bunaltıcı bir hale gelmişti" dedi.

Onun ifadesine göre, Eric Johnson ile ilişkisinden 12 yaşında Maxi, 11 yaşında Ace ve beş yaşında Eric adında üç tane çocuğu olan Jessica Simpson, evlilikteki sorunlar yüzünden genel sağlığının bozulduğunu fark etti.

Bunun sonucunda da evliliğini bitirmeye ve bir an önce bu ilişkinin hayatından tamamen çıkması için adım atmaya karar verdi.

Bu kaynak Simpson'ın durumunu "Jessica kendi sağlığı için geleceğine bakmak zorunda" diye özetledi durumu.

Haberin Devamı

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANMA HABERİNİ RESMEN DUYURDU

Jessica Simpson, Eric Johnson ile evliliklerinin sona geldiğini geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Ünlü yıldız açıklamasında bir süredir kocasıyla birlikte sancılı bir durumla başa çıkmaya çalıştıklarını belirtti.

People dergisine konuşan Simpson "Eric ve ben ikimiz de evliliğimizle ilgili sorunlarla ayrı ayrı başa çıkmaya çalışıyorduk. Çocuklarımız ikimiz için de her şeyden önce geliyor. O yüzden de onlar için en iyisine odaklanmaya çalışıyoruz" dedi.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI BİLE VERMİŞTİ

Oysa Jessica Simpson, 2023 yılında verdiği bir röportajda da aralarındaki romantizmi canlı tutmak için büyük çaba harcadıklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Hatta o röportajında üç tane çocuk söz konusuyken yine de romantizmi canlı tutmak önemli" sözleriyle evliliklerini yürütmeye çalıştıklarını ifade etmişti.

Hatta Simpson kocasının kendisinden eken uyandığı için ona küçük notlar bıraktığını bile söylemişti.

Jessica Simpson, boşanma konusu gündeme gelmeden önce verdiği kilolarla konuşuluyordu. Hatta bir dönem hayranlarını endişelendiren bu kilo kaybının ardından kendini yine 21 yaşında hissettiğini bile söyledi ünlü yıldız.





Boşanma kararı alan çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.





Haberin Devamı

Jessica Simpson ile Eric Johnson, 2014 yılında evlendi. Bu süreçte üç tane çocuk sahibi oldular. Jessica Simpson, ilk evliliğini ise 2002 ile 2006 yılları arasında Nick Lachey ile yapmıştı.