Yıllar yılı öz kızlarını para makinesi gibi kullandılar… Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: Ailemden korkuyorum

Britney Spears’ın şöhret basamaklarını koşarcasına tırmandıktan sonra yaşadığı çöküş, evliliği, iki çocuğu, eşinden ayrılması ve sonrasında kameralar önünde yaşadığı ruhsal buhran ona hayatından 13 yıl kaybettirdi…

Yıllar süren esaret, mahkeme süreçleri, hayranlarının düzenlediği #FreeBritney kampanyaları derken ünlü şarkıcı babasının vesayeti altında geçirdiği 13 yıldan sonra 40 yaşında yeniden özgür kaldı.

Kimi zaman sergilediği “çılgınca” davranışlarıyla hayranlarını endişelendirmeye devam eden Britney Spears, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla ailesini hedef tahtasına koydu ve ona yaptıklarından sonra "hayatta kaldığı için şanslı" olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı şoke eden paylaşımında "Onlardan korkuyorum" diyerek artık görüşmek bile istemediği ailesini anlattı.

"İnsanlar olarak, gerçekten istediğimiz tek şey birbirimizle bağlantı kurmak ve asla yalnız hissetmemektir. Ailenizden size yardım etmenin sizi izole etmek ve inanılmaz derecede dışlanmış hissettirmek olduğunu söyleyenler... yanılıyorlardı. İnsanlar olarak affedebiliriz ama asla unutamayız." diyen Spears kendisini yıllarca esaret altında tutan babasına ve ona uyan annesine sesleniyordu.

44 yaşındaki Spears, "İletişim özlemi ve hasreti her zaman çok önemlidir!!!" diye devam etti ama "Ailemin bana hayatımda bir kez nasıl davrandığını düşününce hayatta kaldığım için inanılmaz derecede şanslıyım ve şimdi onlardan korkuyorum." sözleriyle onları neden hayatından çıkardığını ve neden bir daha görüşmek istemediğini de açıklamış oldu.

Britney Spears ruh sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 2008'den 2021'e kadar babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vesayeti altında kaldı ve bu durum babasına mali durumunu, tıbbi kararlarını ve kişisel ve profesyonel işlemlerini kontrol etme yetkisi verdi.

Bu esaret sona ermeden önce ünlü şarkıcı babasına karşı ifade vererek, 2018'deki "Piece of Me" turnesine ve Las Vegas'taki konserlerine çıkmaya zorlandığını iddia etti.

Grammy ödüllü şarkıcı babası Jamie'nin konser provaları sırasında iş birliği yapmadığı zaman kendisine lityum olarak bilinen "çok güçlü" bir ilaç verdiğini iddia etti.

Britney ayrıca babası Jamie Spears’ın kendisini rehabilitasyona zorladığını ve iş birliği yapmazsa çocukları Sean Preston Federline ve Jayden James Federline'ı görmemesiyle tehdit ettiğini belirtti.

Britney Spears bu süre boyunca yine babası ve onunla ortak hareket eden annesi tarafından doğum kontrol ilaçları almaya zorlanmış ve bir daha evlenmesi ya da çocuk sahibi olması onlar tarafından yasaklanmıştı.

Ünlü şarkıcı yıllar yılı yaşadıkları hakkında samimi açıklamalar yaptı, o esaret yıllarını da 2023 yılında yayımlanan "The Woman in Me" adlı anılarında anlattı.

Söylediğine göre Britney Spears neredeyse tüm kariyeri boyunca "ailesinin nakit akışına yardımcı olmak” için onlar tarafından kullanıldı.

Mahkeme kayıtları babası Jamie'nin Britney Spears’ın vasilik döneminde 6 milyon dolar kazanç sağladığını gösteriyordu…

Babasıyla artık hiç görüşmeyen, annesiyle arasını düzeltmek için adım atsa da bunu başaramayan ve o acı çekerken suskun kalan kız kardeşini de silen ünlü şarkıcı artık sadece erkek kardeşi Bryan Spears'ı hayatında tutuyor.