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Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens!

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#Kraliçe Camilla#Prens Harry#Kral Charles
Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 12:11

Kraliyet ailesinin küskün ve sürgün prensi geçtiğimiz günlerde yıllardır uzak olduğu memleketine ailesini de getirdi ve iki küçük çocuğunu kanser olan kral babasıyla sonunda buluşturdu.

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Prens Harry ve Kral Charles'ın yeniden bir araya gelmesinde Harry’nin uzun yıllar “Benim hikâyemin kötüsü, kötü kadını odur” dediği Kraliçe Camilla'nın rolü ortaya çıktı…

Kraliçe Camilla, yıllardır ailesiyle küs olan Prens Harry ve Kral Charles'ın uzun zamandır beklenen yeniden buluşmasında çok önemli bir rol oynadı.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Harry’nin karısı Meghan ve iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’i de gizlice getirdiği İngiltere ziyaretinde babasıyla bir araya gelmesi ünlü aile arasındaki bağların yeniden kurulması için çok önemli bir adımdı.

Gizli tutulan ve basına hiçbir şekilde detayları açıklanmayan bu buluşma için küs baba oğlun bir araya gelmesini sağlayan asıl isim ise Kraliçe Camilla idi…

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Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Bunun tek sebebi de aslında İngiltere tahtının sahibi, ülkenin hükümdarının karısının sözünden asla çıkmayan bir eş olması.

Kraliyet yazarı Catherine Mayer, durumu "O, Charles'ın hayatının vazgeçilmez bir parçası. Onun onayı olmadan uzlaşma asla mümkün olamaz” sözleriyle anlattı.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Zaten bu yıllardır süren küslüğün bir türlü mutlu sonla noktalanmamasının da aslında Kral Charles’ın oğlu Harry’nin karısı Camilla hakkında söylediklerini bir türlü affedememesi olduğu biliniyor.

Harry, eşi Meghan Markle ve iki çocuğu Prens Archie (7) ve Prenses Lilibet (5) ile birlikte 10 Temmuz'da Highgrove House'da 77 yaşındaki Charles ve 78 yaşındaki Camilla ile bir araya geldi.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Şu anda kanserle mücadele eden Charles, torunlarını dört yıldır görmemişti. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna açıklanmadı.

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Yazdığı anı kitabına göre Harry’nin hayatının en büyük üzüntülerinin başında annesi Prenses Diana ile evliliği sırasında babası Charles’ın onu Camilla ile aldatması, Diana’nın ölümünün ardından da evlenmesi geliyor.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Sussex Dükü, 2023 yılında “Spare” adlı bu anı kitabını tanıtmak için verdiği “60 Minutes” röportajında ​​üvey annesi Camilla'yı ebeveynlerinin ilişkisindeki “kötü kadın” olarak tanımlamıştı.

Harry, 2005 yılında, Charles ve Diana'nın boşanmasından dokuz yıl sonra Charles ile evlenen üvey annesi için, “İmajını düzeltmesi gerekiyordu” dedi ve Camilla'nın kendi çıkarı için basına hikayeler sızdırdığını iddia etti.

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Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

“Her iki tarafta da bilgi alışverişine açık bir istek vardı. Ve hiyerarşi üzerine kurulu bir ailede ve kraliçe eşi olma yolunda olan Camilla yüzünden sokaklarda insanlar veya cesetler kalacaktı.” sözleriyle aslında Harry annesi Diana’nın trajik ölümünden bile üvey annesi Camilla’yı sorumlu tutmuştu.

Harry, anı kitabında hem kendisinin hem de kardeşi Prens William'ın babalarını şu anki kraliçe eşiyle evlenmemesi için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

“Bu evliliğin gerekli olmadığı düşündük. Bunun iyiden çok zarar getireceğini ve eğer şimdi o kişiyle birlikteyse, bunun yeterli olduğunu düşündük. Gereksiz yere neden bu kadar ileri gidelim ki?”

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Bunlar yetmezmiş gibi küçük prens ağabeyi William’la bu evliliğe onay vermelerinin tek sebebinin babaları Charles’ı mutlu görmek istemeleri olduğunu da savundu.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Harry'nin eşi ve çocukları, babası ve üvey annesiyle görüşmek üzere yakın zaman önce İngiltere'ye geldi.

Yıllar yılı ‘kötü kadın’ dediği üvey annesine muhtaç kaldı… Hayallerin kimin elinde unutma küçük prens

Ancak kraliyet kaynakları Sussex'lere vergi mükellefleri tarafından finanse edilen güvenlik sağlanamaması ve Buckingham Sarayı'nın çiftin kraliyet konutunda kalmasına izin verme teklifini geri çekmesi üzerine bu gezi “bir kabusa” dönüştü.

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#Kraliçe Camilla#Prens Harry#Kral Charles

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