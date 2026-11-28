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Ama buna rağmen yine de yıllarca annesinin gölgesinde kaldı.

Çünkü annesi sıcak kanlı, güler yüzlü, girdiği her ortama uyum sağlayan, hatta zaman zaman sokaklarda dans bile eden bir kadındı.. Üstelik göz alıcı bir görünümü de vardı.

Kendisini yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği bir gelecek beklemesine rağmen sürekli annesinin gölgesinde kaldı.

Yine de görünüşe göre onu geleceğine taşıyacak ilk başrol artık onun oldu!

Bu anlattığımız öykünün kahramanı Hollanda'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Amalia…

Zamanı geldiğinde tahtı babası Willem Alexander'dan devralacak olan Amalia, yıllarca annesi Kraliçe Maxima'nın gölgesinde kaldı hep.

Hollanda Kraliçesi Maxima, giyimi kuşamı ve sıcakkanlılığıyla girdiği her ortamda kocası Kral Williem Alexander'ı bile geride bırakıyor. Ama bu kez kızı Amalia'yı ön plana çıkaracak.

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Elbette hiyerarşik olarak böyle olması normaldi ama Maxima da birlikte gittikleri her yerde kızının önüne geçmek için çabalamasıyla eleştirildi.

Ama şimdi Prenses Catharina Amalia, kendisi açısından tarihi bir göreve hazırlanıyor.

Üstelik bunun için önünde sadece günler var.

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22 yaşındaki Veliaht Prenses Amalia, 2 Aralık ile 4 Aralık tarihleri arasında Ürdün tahtının gelecekteki sahibi Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'yı ağırlayacak.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü onuruna yapılacak bu resmi ziyarette Ürdün ile Hollanda'yı tahtların "geleceği" bir araya getirecek bir başka deyişle.



Ürdün tahtının veliahtları Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın Hollanda ziyaretinde onları Amalia ağırlayacak.

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Prenses Catharina Amalia, konukları Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'yı, önce hava limanında karşılayacak.

Daha sonra üçlü, Rotterdam Limanı'nda bulunan APM Terminalleri'ni ziyaret edecek.

Aynı günün akşam saatlerinde ise Kral Williem Alexander ile Kraliçe Maxima, saraylarında Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa onuruna bir akşam yemeği verecek.

Orada da her ne kadar annesi ve babası da hazır bulunsa da Amalia'nın da önemli rolü olacak.

Kendisiyle aynı düzeyde olan iki konuğu uğurlamak da Prenses Amalia'nın görevi olacak. Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'yı tıpkı karşıladığı gibi ülkelerine yolcu edecek Amalia.