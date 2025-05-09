Yıllar süren bekarlık yeminini onunla bozmuştu: Şimdi herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyor!

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Aslında Clooney bunu daha önce de söylemiş ama duyan herkesin kafasında bir soru işareti kalmıştı. Evli bir çiftin hiç tartışmaması olacak iş değildi çünkü.

Büyük olasılıkla Clooney, kimsenin buna inanmadığını bile bile aynı sözleri bir kez daha tekrarladı.

Aslında bunları söylerken seçtiği zamanlama da dikkat çekiciydi.

VÜCUT DİLİ UZMANI YALAN SÖYLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Çünkü bir süredir karısı Amal Clooney ile aralarının kötü olduğu konuşuluyordu. Yapılan genel yoruma göre bütün ünlüler gibi o da haklarında çıkan söylentileri bu şekilde yalanlamak istemişti.

Clooney çiftinin evliliklerinde gerçekten bir sorun olup olmadığını ve bunun nereye varacağını önce kendileri bilecek ve eğer isterlerse kamuoyuna da açıklayacaklar.

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Ama bir vücut dili uzmanına bakılırsa George Clooney, evliliğinde sorun olmadığını hatta karısıyla hiç tartışmadıklarını anlatırken yalan söylüyordu.

Konunun uzmanı Susan Constantine göre George Clooney'in vücut dili ona ihanet ediyor ve farkına bile varmadan ağzından çıkan sözleri yalanlıyor.

Radar adlı internet sitesine konuşan Constantine, George Clooney'in "Karım Amal ile tartışacak bir şey arıyoruz" derken vücut dilinin aldatma belirtileriyle dolu olduğunu ileri sürdü.

'TAVIRLARI SÖYLEDİKLERİNİ YALANLIYOR'

Susan Constantine bu konuda "Karısından söz ederken vücut dilinde belirgin bir değişim var. Çok hassas bir konu olduğu açık. Çünkü lafı çok dolandırıyor" dedi.

Onun değerlendirmesine göre Clooney, bu sözleri sarf ederken gözlerini belirgin şekilde çok fazla kırpıyordu. Bu da ağzından çıkanların gerçeği yansıtmadığının bir göstergesi ona göre. Yine aynı şekilde iki elinin baş parmaklarını birbirine sürtmesi de Clooney'in kaygı duyduğunu gözler önüne seriyor.

Constantine, George Clooney'in bütün bu söyledikleri sırasında sergilediği tavırların bir şeyler gizlediği anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

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Sonra da iddiasını "Kısaca söylemek gerekirse vücut dili ona ihanet ediyor" diye toparladı.

George Clooney bundan bir süre önce, bunca yıldır karısı Amal ile hiç tartışmadıklarını söylemişti.

O programı ve Clooney'in söylediklerini de bir hatırlamak gerekirse...

EVLİLİK SÜRESİNCE HİÇ TARTIŞMADIKLARINI İLERİ SÜRDÜ

ABC Morning adlı programa konuk olan 63 yaşındaki George Clooney, sunucu Gayle King'e 10 yılı bitirip 11'inci yıla girdiği evliliğinde karısı Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söyledi.

Şöyle konuştu George Clooney: "Hatırlıyorum, ikimiz de burada seninle birlikteydik. O sırada hiç tartışmadığımızı söylemiştik. Hala tartışmış değiliz. Kavga edecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz... "

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George Clooney, sözlerinin bundan sonrasında da 47 yaşındaki karısı Amal Clooney'e övgüler yağdırdı...

'SANKİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIM'

Dünya çapında tanınan başarılı bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney hakkında "Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum" dedi Clooney.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük ikramiyeyi kazanmış gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğunu düşünmediğim bir gün yok. Bu yüzden harika."

Lübnan kökenli bir aileden gelen Amal Alamuddin ile George Clooney, 2014 yılında Venedik'te gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Bundan üç yıl sonra ikizleri Ella ve Alexander dünyaya geldi.

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Amal ve George Clooney bir süredir ayrılık söylentileriyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

George Clooney'in bu sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.. Bazı kişiler çiftin evliliğinin "anlaşmalı evlilik" olduğunu ileri sürdü. Bu gruptakilere göre bu tür evlilikler, kişinin kariyeri gerektirdiği için yapılır. Bu yüzden de hiç tartışma yaşanmaması mümkündür.

Bir başka grup ise hem bu evliliğin gerçek olduğuna hem de Clooney'in sözlerine inandığını belirtti. Onlara göre Clooney, karısını herkesin ve her şeyin önüne koyuyor.

Bu yüzden de tartışmalarına gerek kalmıyor. Hatta bu görüşü savunanların bazıları tam da böyle bir eş bulmak istediklerini gizlemedi.

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Bir diğer grup da ünlü çiftin tartışması için hiçbir neden olmadığını savundu. Bunlara göre çiftin parası var, mülkleri var, çocuklarına bakan, evlerinde işleri yapan görevliler var...

Özetle ünlü çiftin büyük tartışmalara girmesi zaten gerekmiyor bu koşullarda.