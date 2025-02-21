Yıllar sonra ortaya çıkan sır her şeyi değiştirdi... Kardeşler katilin peşinde!

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Dizinin yeni bölümünde;

Azem ve Candan yıllar sonra tekrar karşı karşıya geldi. Azem, Candan’a ‘Ben içimdeki öfke ile çok uzun zaman geçirdim. Onu sabra çevirmek için uğraşıyorum fakat bana hiç yardımcı olmuyorsun. Neden geldin, ne istiyorsun benden’ diye sordu. Candan ise, ‘Ben de o günü her gün yaşıyorum ama seni bulmak zorundaydım. Benimle ilgisi yok oğlunun sana ihtiyacı var’ cevabını verdi.

Azem, Candan’ın sözlerinin ardından sinirlendi ve peşini bırakmasını istedi; ‘Ben seni tanımıyorum, kaç dakika gördüm seni, lütfen buradan git. Seni ve seninle ilgili her şeyi unutmak için yıllarımı harcadım ben’

Azem’i sinirli bir şekilde gören Dilber, Candan’ın kim olduğunu öğrendi.

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PİRAYE’DEN İTİRAF - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Annesini odasında mutsuz bir şekilde gören Ayça, onunla konuşmak istedi. Azem’den öğrendiği gibi annesini merdivenlere indiren Ayça, ‘Nasılsın anne, kalbin nasıl mesela’ diye sordu.

Piraye de ‘Benim kalbim, şu anda bilmiyorum… Hani bir çift eski ayakkabından vardır ya dolabın bir köşesinde duruyordur, artık giymiyorsundur ama atamıyorsundur da… Benim kalbim de işte öyle kullanılmış, yorgun.’ karşılığını verdi. Anne kız sohbet edip dertleşti.

NEHİR OLANLARI KABULLENEMİYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Babasının yaptıklarını kabullenemeyen Nehir, arkadaşlarına dert yandı. Arkadaşları ise, babasını affetmesi gerektiğini söyledi.

Nehir, eşi Arcan ve arkadaşına ‘annemin katilini bulmalıyız’ teklifini sundu.

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İNCİ TANELERİ BİTTİ

İzzet, Azem’in yeni bilgisayarına ‘İnci Taneleri’ romanını aktarırken bittiğini fark etti. Azem ise romanın bittiğini hatırlamadığını söyledi. Yaptığı kontrolün ardından emin oldu; ‘Bu romana başlarken mahpustum, bitirirken sarhoş’

AZEM DOSTLARIYLA DERTLEŞTİ

Kasım ve Nergis, Azem ile Dilber’i yemeğe davet etti. Yaşananlar üzerine konuşan ekip, geçmişi artık geride bırakma konusunda anlaştı. Azem, Candan’ın yeniden geldiğini arkadaşlarıyla paylaştı; ‘Bana ihtiyacı varmış. Kadının değil, çocuğun bana ihtiyacı varmış. Neden ihtiyacı varmış bilmiyorum. Kovdum kadını’

SENARİST İNCİ TANELERİ’NİN PEŞİNDE

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Yayınevine gelen senarist Demir, İnci Taneleri kitabını çok beğendiğini ve yazarına ulaşmak istediğini söyledi; ‘İnci Taneleri’nden muhteşem bir dizi olur’

ÖZGÜR VE SEMİRAMİS KAVGA ETTİ

Semiramis, annesine karşı duruş sergileyip dükkanı kapattığını söyledi. Sevgilisi Özgür’den destek bekleyen Semiramis, umduğunu bulamadı. Özgür’ün tepkisi ise ‘Bunu ne kadar devam ettirebileceksin, sen zengin bir hayata doğdun’ oldu.

Semiramis, Doktor Elif’le görüştükten sonra Özgür’de değişim olduğunu fark etti. İkili arasında gerginlik yaşandı.

Kafeye gelen Nehir, kardeşiyle konuştu. ‘Annemizin katilini biliyoruz artık, ne yapacağız’ Özgür de ‘Bu konu benim aklımdan çıkmıyor, ne yapmamı istiyorsun. Bulunca ne yapacağız’ sorusunu yöneltti.

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REYYAZ VE AZEM KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyaz, Azem ile görüşmek istedi. Azem’i yanına çağıran Reyyaz, yaptıkları anlaşmaya uyulmadığını söyledi. Zahir’i yanına çağıran Reyyaz, yaşananları anlattı; ‘Senin çocuklar Zahir’in kardeşini kaçırmışlar. Sizin bundan haberiniz var mı? Bunlar benim dengim değil, bunlar çoluk çocuk. Nasıl bir tehlikenin içinde olduklarının farkında değiller’

Azem ise; ‘Ben bir süredir, hastanedeydim. Bana müsaade edin çocuklarla konuşayım’ karşılığını verdi.

Necmi’yi arayan Azem onunla buluşmak istedi. Nusret’in yanına giden Azem, Şahin’in nerede olduğunu sordu, beklediği cevabı alamadı.. Azem daha sonra Nusret’e tepki gösterdi; ‘Sen oğlumun dostu değilsin’

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Elif, Özgür’ü yanına çağırıp babasını hastaneden çıktıktan sonra evinde misafir ettiğini söyledi. Elif, Azem’in tahlillerini kontrol ettiklerinde midesinde leke olduğunu ve tehlikeli olabileceğini anlattı.

GERİLİM TAVAN YAPTI

Zahir ve adamları pavyonun önüne gidip, Nusret’in ekibinde yer alan güvenlik ekiplerini dövdü. Nusret, Zahir’in kardeşi Şahin’i kameranın önüne oturtup ‘Suat’ı kim öldürdü’ diye sordu. Şahin de ‘Reyyaz Kurudal’ cevabını verdi.

NERGİS’İ ŞAŞIRTAN GELİŞME

Yayınevi sahibi, Nergis’i yanına çağırıp senarist Demir ile tanıştırdı. Demir, kitabı okuduğunu gerekli düzeltmeler yapılırsa iyi bir dizi olacağını söyledi. Güzel haberi hemen Azem’e söylemeye giden Nergis, müjdeyi verdi; ‘İnci Taneleri’ni dizi yapmak istiyorlar, inana biliyor musunuz buna’

Büyük şaşkınlık yaşayan Azem ne diyeceğini bilemedi.

BABA-OĞUL ARASINA GERGİNLİK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Babasının nasıl olduğunu merak eden Özgür otele gitti. Nasıl davranması gerektiğini bilemeyen Özgür, Doktor Elif’le konuştuğunu söyledi; ‘Senin midende bir şey görmüşler, şüphelenmişler ama sen izin vermemişsin bakmalarına’

Azem ise konuyu değiştirip, Şahin ile ilgili sorular sordu. Özgür de ‘Asıl bizim konu ne olacak. Şu üçüncü… Nerede bu adam’ karşılığını verdi. Baba oğul arasında gerilim yaşandı.

Olaya dahil olan Dilber, kendi hayatından bahsetti; ‘Ben babamla hiç bu kadar konuşmadım. Burada seni seven, her derdine koşan bir baban var.’

Babasından yanıt alamayan Özgür, annesinin katilini bulma konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı.

Reyyaz, Azem’e mesaj atıp onunla görüşmek istediğini söyledi. Azem ile görüşen Reyyaz, tehditler savurdu. Özgür ve diğerlerinin artık hedefte olduğunu söyledi; ‘Anlaşmamız artık hükümsüzdür’