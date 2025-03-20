Yıllar sonra ortaya çıkan oğlunun hasta olduğunu öğrendi!

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İşte İnci Taneleri'nin yeni bölümünde öne çıkanlar;

AZEM, FERDA’NIN ÜVEY BABASIYLA TANIŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, Ferda’nın üvey babası Mürsel ile buluşup geçmişte yaşananları öğrendi. Ferda için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

‘Candan sizinle ilgili hiçbir şey anlatmadı. Sonra da Almanya’ya gitti. Ferda zayıf çelimsiz bir çocuktu, akranlarına göre küçüktü, oradan mı çıktı bu bela’

DİLBER BOŞANIYOR

Nergis otelde Dilber’i ziyaret etti ve ona güzel haberi verdi; ‘Boşanmana sadece birkaç gün kaldı. Avukatlar anlaştı tek celsede bitecek inşallah’

Dilber hem mutlu oldu hem de hüzünlendi; ‘Ben bu kağıdı almak için neler çektim. Şimdi ben kurtulacağım oğlum kalacak bu adamın elinde’

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TAYFUN’DAN YILDIZ’A JEST - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıldız ile aşk yaşayan Tayfun, işyeri açması için Dilber ve Yıldız’a dükkan tuttu. Tayfun’un sürprizi karşısında çok mutlu olan Yıldız ne yapacağını bilemedi. İkili daha sonra lunaparka gidip çocuklar gibi eğlendi. Yıldız güzel haberi Dilber ile paylaştı ikilinin dansı büyük ilgi gördü.

TALİP AİLESİNDEN DESTEK İSTEDİ

Salacak Ailesi, Piraye’nin evinde bir araya geldi. Son gelişmeleri değerlendiren kardeşler dertleşti. Talip Salacak, özel hayatında gelişen olayları kardeşleriyle paylaştı. Mahun’la bir ilişkiye başladığını söyledi. Kardeşlerini yemeğe davet eden Talip, onlardan destek bekledi.

ÖZGÜR BABASINA KARŞI GELDİ

Özgür ve ablası Nehir, otele gidip babalarıyla görüştü. İki kardeş Azem’e tepki gösterdi; ‘Bizi oyaladığını düşünüyoruz ve o kadının telefonunu istiyoruz.’

Azem ise, oğlunun yaklaşımı karşısında şaşırdı ve son görüşmeleri anlattı; ‘O aile ile temas kurdum. Bir adres verdiler gittim. Benimle görüşmediler. Onlara ismimi vermiştim beni araştırdılar… Anlaşılan yaşananlardan haberleri yok. Yani olsa internetteki bilgilere şaşırmazlardı değil mi? Bir daha gideceğim, görüşmenin bir yolunu bulacağım.’

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BABA KIZ YILLAR SONRA BARIŞTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Babasının açıklamasını yeterli bulmayan Özgür, ‘Biz kendi işimizi kendimiz çözeceğiz’ sözleriyle oradan ayrıldı. Azem ise kızı Nehir’den kardeşini sakinleştirmesini istedi. Yalnız kalan baba, kız birbirlerine sarılıp aralarındaki küslüğü bitirdi. Baba kızın yıllar sonra kavuşması duygusal anlara sahne oldu. Daha sonra ikiliye Özgür de katıldı.

PİRAYE AŞK DEFTERİNİ KAPADI

Piraye ve kızı Ayça, merdivende oturup dertleşti. Annesine ilişkilerinin neden bittiğini sordu. Piraye ise ‘Başlamadı ki bitsin’ karşılığını verdi. Ayça öğretmeni Azem’i savundu; ‘Fakirlik çok zor bir şey, sen bilmiyorsun. Otelin bazı odalarında banyo bile yok’

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AZEM KİTABIN BASILMASINI İSTİYOR

Azem, senarist Demir ile bir araya geldi. Azem kitabın basılmadan dizi projesine izin vermeyeceğini söyledi. Çaresiz kalan Demir, yayınevinin yanına gidip kitabı basmaları için ricada bulundu.

KAMURAN SÖZLEŞMEYİ YIRTTI

Dilber ve Yıldız, Kamuran’dan dükkân açmak için izin istedi. Kamuran da onlara üç yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlattı. Dilber ve Yıldız, Kamuran’ı zor duruma düşürmemek için pavyonda bir süre daha çalışma sözü verdi. Kamuran da sözleşmeyi yırtıp attı.

Talip Salacak, kardeşleriyle beraber, Mahun ile yemekte bir araya geldi. Mahun’un yıllar önce verdiği fotoğrafı saklayan Talip, ona kolyesiyle birlikte geri verdi.

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SEMİRAMİS İLE ELİF KARŞI KARŞIYA

Özgür’den vazgeçmeyen Semiramis, Doktor Elif’in yanına gitti. Ondan özür dileyen Semiramis, ‘Düşündüm, sen bana yardım edebilirsin aslında. Sizin Özgür ile aranızda hiçbir şey yok, beni seviyor çünkü. Sence ne yapmalıyım’ diye sordu.

Doktor Elif de olan bitene anlam vermeye çalıştı ama ne yapacağını bilemedi. Semiramis, Özgür'le neden ayrıldıklarını merak etti.

Elif de yaşananları anlattı; ‘Özgür bir savaştaydı. Kaderin cilvesi olarak onun savaştığı adam benim babam ve bu savaş hala devam ediyor. Reyyaz Kurudal ismini duydun mu? İşte o benim biyolojik babam. Kardeşinin düğününde olanlar da onun yüzünden oldu. Görüşmüyoruz, aşırı ısrar etmezse. Yine de babamın yaptığı şeylerden sorumlu tutuyorum kendimi. Çok üzülüyorum yani’

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DİLBER İLE ZAHİR BOŞANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyaz, Zahir ile bir araya geldi ve ona planlarından bahsetti. Sözünden çıkmaması konusunda ikaz etti. Dilber ile boşanması konusunda Zahir’i uyaran Reyyaz ona bir de nasihatte bulundu; ‘Zamanı geldiğinde hepsinden en güzel şekilde hesabını soracağız. Sen o kadar büyük bir isim olacaksın ki belki o zaman karını bile geri alabilirsin.’

Dilber ile Zahir, mahkemeye gitti ve anlaşmalı olarak boşandı.

FERDA'NIN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mürsel, Azem’i arayıp görüşmek istedi. Şekerci dükkanına giden Azem, Ferda’yı evlatlık alan aileyle bir araya geldi.

Azem, olanlarla ilgili aile ile sohbet etti Ferda’nın durumunu sordu. Geçmişte yaşananları bilip bilmediklerini merak etti. Ne lazımsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ferda’nın annesi ‘Bizim başımızda büyük bir dert var Ferda ile ilgili. Ferda’ya da bir şey söyleyemedik. Çocuğumuz çok hasta, Ferda’ya uygun ilik arıyoruz. İlik nakli gerek, yaşaması için!’ sözleriyle Azem’den yardım istedi.