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Yıllar sonra oğlunu buldu, torunu olduğunu öğrendi! Azem'i duygulandıran kavuşma....

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 11:52

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri, yeni bölüm tanıtımlarıyla ekranda esecek duygu fırtınasının ilk sinyallerini verdi. İlk tanıtıma Dilber'in Azem'e isyanı, ikinci tanıtıma ise Azem'in yıllar sonra bulduğu oğlu Ferda ile sohbeti damga vurdu.

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Fonda "Bilseydim" isimli türkünün yer aldığı sahnede Dilber'in Azem'e, "Herkes yer içer, hesabı kim öder? Ben öderim. Çocuğumu da alırlar benden. Sonra sana gelirim. Sen de 'Benim yarınım falan belli değil' dersin" sitemi ikili arasında kopacak fırtınanın ipucu oldu.

Yıllar sonra oğlunu buldu, torunu olduğunu öğrendi Azemi duygulandıran kavuşma....

'GERÇEK AİLEME SONRADAN KAVUŞTUM'

İnci Taneleri'nin ikinci tanıtımında, Azem ve uzun seneler sonra kavuştuğu, kendisi gibi edebiyatçı olan oğlu Ferda başrolde yer aldı.

Taylan Meydan'ın canlandırdığı Ferda ile Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ'ın fiziki benzerlikleriyle sosyal medyada gündem oldukları dizide, Ferda'nın bir kızı olduğu ortaya çıktı.

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Yıllar sonra oğlunu buldu, torunu olduğunu öğrendi Azemi duygulandıran kavuşma....

"Dağlara mı Yazdın" türküsünün eşlik ettiği sahnede Ferda, "Gerçek aileme ben sonradan kavuştum" diye söze girip kızının adının Mısra olduğunu söyledi.

Azem'in büyük şaşkınlık yaşadığı ve gözlerinin dolduğu sahne, yeni bölümde gözyaşlarının sel olup akacağına işaret etti.

Yıllar sonra oğlunu buldu, torunu olduğunu öğrendi Azemi duygulandıran kavuşma....

BEYAZ CAMIN 'İNCİ TANELERİ'

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği İnci Taneleri'nin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri her perşembe Kanal D'de.

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#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

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