Yıllar sonra oğlu ile bir araya geldi!

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İşte İnci Taneleri'nin yeni bölümünde öne çıkanlar;

KİRAZ HOCASINI TANIDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem oğlu Ferda’nın çalıştığı okula gitti. Oğlunu gizlice dinlerken eski öğrencisi ile karşılaştı. Ferda’nın okulunda müdür yardımcısı olan Kiraz’la sohbet eden Azem, oğlu hakkında da konuştu.

Zerre’nin Tayfun’u dövdüğünü öğrenen Yıldız çılgına döndü. Oteldeki kargaşaya denk gelen Azem, Zerre’nin yerini sordu. Dilber ise Azem’i pavyona davet etti.

ORTALIK BİTTİ

Özgür, Nusret’in istediği parayı getirdi ama otoparkın işletmesini aldı. Nusret, pavyonun kapısını artık kendilerinin tutacağını Özgür’e söyledi. Eski dostlar aralarındaki arkadaşlığı bitirdi.

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SEN BİR KATİLİN KIZISIN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nehir, Semiramis ile konuşup Özgür ve Doktor Elif’ten uzak durmasını istedi. Özgür’ü takıntı haline getiren Semiramis ise Nehir’i duymazdan geldi.

Semiramis daha ileri gidip Nehir’i ‘Sen bir katilin, uyuşturucu bağımlısı kızısın. Önce sen girdin ailemize sonra babası, kardeşi derken üzerimize çöktünüz’ sözleriyle aşağılamaya çalıştı.

Azem, Nergis ve Kasım’ın yanına gidip Ferda’yı bulduğunu söyledi. Yaşananları anlatan Azem, arkadaşlarından yardım istedi.

ZAHİR VE NUSRET KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zahir adamlarıyla birlikte Kamuran’ın pavyonuna gitti. Kapı güvenliğini sağlamak isteyen Zahir, Nusret ve ekibiyle karşılaştı. İkili restleşti. Olanları fark eden Kamuran, mekâna polis çağırdı.

Olay yerine gelen Azem, Reyyaz’ı arayıp, Zahir ve adamlarını geri çekmesini istedi.

YAPIMCIDAN ONAY ÇIKTI

Senarist Demir, yapımcı ile İnci Taneleri dizisi hakkında konuştu. Yapımcı, hikayeyi değiştirmek istedi ama Demir buna karşı çıktı. Yapımcıdan onay alan Demir, ilk bölümü yazmak için iş başı yaptı.

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AZEM VE OĞLU YILLAR SONRA BİR ARADA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem okula gidip tekrar Kiraz’la görüştü. Ferda’yı tanıdığını ve kendisini görmek istediğini söyledi. Kiraz da hocasına kolaylık sağladı. Ferda ile okulda görüşen Azem, ona kim olduğunu söylemedi. Baba oğul yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Azem, ismini Ali Fuat olarak tanıttı.

Ferda da bu ismi duyduğunu söyledi ve ‘Bir dönem Ali Fuat diye bir yazar vardı. Yazılarını büyük bir heyecanla okurdum’ dedi. Azem de ‘Bahsettiğiniz Ali Fuat benim’ karşılığını verdi. Ferda kendisine büyük saygı duyduğunu söyleyip, Azem ile oturup sohbet etti.

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DİLBER'İN EVLİLİK PLANI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber oğlu Alişan’ın velayetini almak için avukatla görüştüğünü Azem’e söyledi ve avukatla aralarında geçenleri anlattı; ‘Avukat bana, 'hayatına çeki düzen verirsen, evlenirsen o zaman Alişan’ı alabilirsin.’ dedi.

KAN TESTİ SONUCU ÇIKTI

Doktor Yeşim Azem’i arayıp kötü haberi verdi, ‘Kan testi sonucu istediğimiz gibi çıkmadı. Uyumlu değil’