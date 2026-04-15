Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra gelen hediye

Yıllar önce Erdoğan, sanatçının doğum gününe geç kaldı ve elinde sadece yolda bulduğu küçük bir taşla geldi.

Suzan Kardeş’e “Aç avcunu” diyerek taşı bıraktı ve “Ömrün bu taş gibi uzun olsun. Kusura bakma, bir hediye alamadım ama borcum olsun” dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın Suzan Kardeş’e verdiği söz, bir şarkıyla hayat buldu. Sanatçı, Kardeş’i “Organize İşler” setindeki karavanına çağırdı ve ‘Hıdırellez’ adlı şarkıyı hediye etti. Suzan Kardeş, bu hediyeyi büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladığını söyledi:

“Bu sadece bir şarkı değil; yıllara yayılan dostluğun, verilen sözün ve geleneklerin birleştiği çok özel bir eser oldu.”

Sözleri Yılmaz Erdoğan’a, müziği Suzan Kardeş’e, düzenlemesi ise Okay Barış’a ait ‘Hıdırellez’; dostluğun, vefanın ve yıllar sonra tutulan bir sözün ifadesini gösteriyor.