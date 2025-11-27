Yıllar sonra gelen aşk ayaklarını yerden kesti… Sevgilisinin saçlarını bile kendi elleriyle yapıyor

Haberin Devamı

Gönlüne göre bir aşk bulamayıp, bulduklarıyla da ilişkisini yürütemeyince kendini işlerine, dostlarına ve saray yavrusu gibi evini paylaştığı köpeklerine verdi, yalnızlığı seçti ama bundan mutsuz da olmadığını söyleyip durdu.

Onu çok seven hayranları haline üzülüyor, Brad Pitt onunla evliyken Angelina Jolie’ye gönül verdi diye uzun yıllar Pitt’e kızmaya devam ediyordu.

Jennifer Aniston, Brad Pitt’le evliliği bu ihanetle sonlandıktan sonra bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile de büyük umutlarla evlenmiş ancak bu evlilik de üç yılda sona ermişti.

Haberin Devamı

56 yaşındaki güzel yıldız kalbini uzun süre boş tuttuktan sonra sürpriz bir aşka yelken açtı; temmuz ayında İspanya'nın Mallorca kentinde tatildeyken yanında kır saçlı gizemli bir adamla ortaya çıktı.

Uzun bir zaman sonra Jennifer Aniston’ın kalbini çalmayı başaran bu adamın bir ilişki koçu ve hipnoz terapileri yapan Jim Curtis olduğu ortaya çıkacaktı…

İkili yaz aylarından beri birlikteler ve görünen o ki bu aşkla birlikte ikisi de büyük bir mutluluğa yelken açmış durumda.

Çok satan kitapları da olan ve mesleğinde başarılı bir terapist olan Jim Curtis Jennifer Aniston’ın yıllarca arayıp bulamadığı gerçek aşkı ona birkaç ay içinde tattırmış olacak ki güzel yıldız son zamanlarda etrafına mutluluk saçıyor.

Kısa bir süre önce sevgilisi Jim Curtis’in 50. yaş günü için yaptıkları kutlamada çekilen aşk pozlarını ilk kez Instagram hesabından paylaşıp ilişkisini bu yolla da resmileştiren Jennifer Aniston bu kez de onu reklam yıldızı yaptı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncunun piyasaya sürdüğü saç bakım ürünleri için paylaştığı videoda bu ürünleri sevgilisi Jim Curtis’in saçlarında uyguladığı görülüyor. Kendi piyasaya sürdüğü ürünlerle sevgilisinin saçlarındaki kabarıklığı gidermek ve gür dalgalarını korumak için gümüş saçlarını şekillendiren Jennifer Aniston işini ciddiyetle yaparken Jim Curtis de mutlulukla gülümsüyordu…

Jennifer Aniston sevgilisinin doğum günü için yaptığı paylaşımı "Bu bir rüyaysa uyanmak istemiyorum" notuyla paylaşmış ve bu aşka kendini nasıl kaptırdığını da tüm çevresine göstermiş durumda.

Haberin Devamı

Güzel yıldızın sevgilisiyle evlenmeyi bile düşündüğü ve ünlü çiftten belki de yakında bir nişan haberi gelebileceği konuşuluyor.

Bir yandan da Jennifer Aniston’ın yakın dostları çok da yakından tanımadıkları bu yeni sevgiliye karşı temkinliler ve Aniston’ı onun göründüğü gibi bir olmayabileceği hatta bir “servet avcısı” olabileceği konusunda uyarıyorlar…