Yıllar önce değiştirdiği ismini geri istiyor… ‘Bana artık gerçek adımla hitap ederseniz sevinirim’

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Kimi oyuncular isimleri zor telaffuz edilmesi ya da kolay akılda kalsın istenerek kariyerlerinin başında buna menajerleri tarafından ikna ediliyor.

GÖSTERİ DÜNYASI KENDİ İSMİNİ KULLANMAYAN ÜNLÜLERLE DOLU

Kimi zaman sadece kendi isminden daha çok sevdiği bir başka isim seçen yıldızlar olduğu gibi kimi zamanda, özellikle Hollywood’da, İngilizceden başka bir dilde olan isimlerini ya da soyadlarını değiştirmek isteyenler de çıkıyor.

İşte bu ünlülerden biri de bu yıl Poor Things filmiyle neredeyse almadığı ödül kalmayan başarılı yıldız Emma Stone…

Curse dizisindeki rol arkadaşı Nathan Fielder ile yaptığı röportaj sırasında takma isim ikilemi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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O DA OYUNCULUĞA BAŞLADIKTAN SONRA İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sohbet ilerledikçe, Nathan Emma'dan defalarca doğum adı olan 'Emily' olarak bahsetti. Bu durum da hemen röportaj yapan kişinin dikkatini çekti.

Emma Stone aslında dünyaya Emily Stone olarak gelmiş ancak oyunculuğa başladıktan sonra ismini değiştirmişti.

35 yaşındaki Stone Hollywood'un son yıllardaki en gözde oyuncularından biri... Yıldız isim 2 kere En İyi kadın Oyuncu Oscar'ı kazandı

Onun bunu yapmasındaki sebepse yukarıda saydıklarımızdan biraz farklı.

Bu isim değişikliğinin ardında geçen yıl sık sık Hollywood’daki grev sebebiyle adını duyduğumuz Hollywood’un oyuncu sendikası SAG-AFTRA var.

Filmlerini beyaz perdede ya da dizilerin ekranda izlediğimiz ünlü yıldızların hemen hepsi SAG-AFTRA’ya yani sendikaya bağlı olarak çalışıyorlar. Ve bu kuruma üye olduktan sonra da çalışma koşullarından emekliliğe kadar birçok hakları sendikaları tarafından korunuyor.





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BİR ANDA İKİ EMILY OLUNCA…

Emma Stone da Hollywood’da ismi duyulmaya başladıktan sonra SAG-AFTRA’ya üye olmuştu. Ancak güze yıldız bu üyelik işlemini yaparken sendikada zaten Emily Stone adında bir başka oyuncu olduğunu öğrendi.

Bir karışıklık yaşanmaması için adını değiştirip Emma Stone yapan yıldız isim sektörde yıllarca böyle tanındı, adı oynadığı filmlerin afişlerine Emma olarak yazıldı.

Ancak gerek ailesi gerekse yakın çevresi onu gerçek ismiyle yani Emily olarak çağırıyor. Emma Stone 4 yıldır komedyen Dave McCary'yle evli, çiftin çocuğu yok

OSCAR’DAKİ KÜFÜR TARTIŞMASINA SON NOKTAYI KOYDU

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Yıldız oyuncu aynı röportajda Oscar töreninde yaptığı bir espri üzerine Jimmy Kimmel'a küfrettiği yönündeki spekülasyonlara da açıklık getirdi.

Kimmel, Poor Things filminde Stone’un seks sahnelerine atıfta bulunarak “Bunlar filmin televizyonda göstermemize izin verilen tüm bölümleriydi” dediğinde yıldız oyuncunun yayında duyulmayan ancak dudaklarına bakarak ne dediği anlaşılan tepkisi sosyal medyada büyük bir gümbürtü koparmıştı.

Emma Stone'un Oscar töreninde gecenin sunucusu Jimmy Kimmel'a kendisiyle ilgili bir lakasından dolayı sinirlenip küfrettiği söyleniyordu... Ünlü oyuncu bunu yalanladı ve şakaya kızmadığını açıkladı

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Emma Stone böyle bir durum olmadığını ve Jimmy Kimmel'a küfretmediğini söyledi. Şakadan rahatsız olmadığını ve ünlü sunucuya da bu yüzden alınmadığını söyleyen Stone törende keyfinin çok yerinde olduğunu ve böyle bir durumdan rahatsızlık duymayacağını da sözlerine ekledi.