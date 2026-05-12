Daha dün yeni yaşını kutlayanlar bugün yas tutuyor: Genç oyuncu dokuz yıl önce yendiği ölüme bu kez teslim oldu

Haberin Devamı

1970 yılında dünyaya gelen Alp Balkan, daha 22 yaşındayken dizide canlandırdığı "Eczacı Bahadır" karakteriyle ekranın aşina yüzlerinden biri haline gelmişti.

Sonrasında Yusuf Yüzlü, Belalı Baldız, Davetsiz Misafir gibi yapımlarda rol aldı.

Genç yaşta hayata veda eden Alp Balkan, Gülben Ergen'e de vokalistlik yapmıştı. Ergen ve annesiyle çekilen bu pozu ise sosyal medya sayfasında yer alıyor.

Balkan, oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyordu. Bir dönem Gülben Ergen, Bülent Ersoy ve Tarkan gibi ünlülere vokalistlik de yapmıştı.

Genç yaşta hayata veda eden Alp Balkan ile ilgili daha trajik bir ayrıntı ise, oyuncunun daha iki gün önce doğum gününü kutlamış olması.

Haberin Devamı

Balkan, daha iki gün önce yeni yaşını kutlamıştı. Onun Instagram sayfasındaki son paylaşımı ise çocukluk yıllarından geliyor. Balkan o kareye "Hoş gel yeni yaşım" yazmıştı.

Alp Balkan bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 2017 yılında bypass ameliyatı geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Balkan'ın o dönemdeki sağlık durumu da herkesi telaşlandırmıştı. Genç yaşında ciddi bir operasyon geçiren Balkan için sosyal medyada dua istenmişti.

Balkan yakın geçmişte Kanlı Nigar adlı oyunda da rol almıştı.

O dönem hayata tutunan genç oyuncu bu kez ise dünyadan göçüp gitti.

Genç yaşında hayata veda eden Alp Balkan, 2017 yılında bir bypass ameliyatı geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.





Haberin Devamı

Balkan, dostlarından kendisine gelen yeni yaş kutlamalarını, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.





Mahallenin Muhtarları dizisiyle akıllarda kalan Alp Balkan'ın Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde hala yeni yaşı için yapılan kutlamaların görüntüleri yer alıyor. Oyuncunun, 24 saat ömrü olan bu paylaşımların bile süresi dolmadan hayata veda etmesi acıyı daha da artırdı.