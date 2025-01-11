Yılın yıldızları ödüllendi

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Ankete katılan binlerce öğrenci, 2024 yılında alanında öne çıkan isimleri belirledi. Sunuculuğunu Emre Aslan’ın üstlendiği tören, ünlü isimleri ağırlamanın yanı sıra eğlenceli sahne şovlarıyla da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Hürriyet'e ödül





Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri,‘2024 yılında en beğenilen gazete’ ödülüne Hürriyet Gazetesi’ni layık gördü. Ödül, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Rıza Dursun’a takdim edildi.

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Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu’nun rol aldığı “Balina” oyunu, ‘2024 yılının en beğenilen tiyatro oyunu’ seçildi.

Meslekte 25’inci yılını kutlayan Hande Yener’e onur ödülü verildi.

Aramızda beğeni krizi olmadı

Seda Bakan, “en beğenilen kadın sinema oyuncusu” seçildi. Bakan, “Son projede harcattın kendini” yorumunu beğenmesi hakkında “Hadise ile beğeni krizi olmadı. Yanlışlıkla beğenmişim” dedi.

Evlilikten uzak durmuyorum

Aytaç Şaşmaz, “en beğenilen erkek sinema oyuncusu” seçildi. Şaşmaz, 7 yaşında kız kardeşi olduğunu ve 1 yaşına basan yeğeninden dolayı da iki kez babalık provası yaptığını söyledi. Cemre Baysel ile ilişkisi devam eden oyuncu, evlilikten uzak durmadığını belirtti.

Oğlumun yırtıklığı bana benziyor





Can Bonomo, “en beğenilen şarkı” ödülünü aldı. Şarkıcı, “Oğlum Roman, biraz daha yırtık, bana benziyor” dedi.

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Saatimi emekli maaşımla aldım

Ozan Doğulu, “en beğenilen DJ” seçildi. Sanatçı, kolundaki saatiyle dikkat çekti. Doğulu, saati emekli maaşıyla aldığını söyledi: “Çakma abi. 100 dolara aldım. Emekli maaşıyla aldım. Sahnede güzel duruyor. Kendime hediye aldım.

Aşk orucu yok

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Edis, “en beğenilen erkek şarkıcısı” ödülünü aldı. Edis “Aşk orucunuz ne zaman biter?” sorusuna ise “Oruç falan yok” cevabını verdi.Tolga Çevik, “25. yıl özel ödülü”nü aldı. Çevik, “İnsanları mutlu etmek iki kat zorlaştı. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum” dedi.Emre Fel, “en iyi çıkış yapan sanatçı” ödülünü aldı.Zerrin Tekindor, “en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu” seçildi.Meryem Uzerli, “en beğenilen kadın dizi oyuncusu” oldu.

Erkan Petekkaya, “meslekte 25. yıl özel ödülü”nün sahibi oldu.Mert Yazıcıoğlu, “en beğenilen erkek dizi oyuncusu” seçildi.