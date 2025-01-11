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Yılın yıldızları ödüllendi

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#23. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları#Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü#Emre Aslan
Yılın yıldızları ödüllendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 15:05

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen 23. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları ödül töreni önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleşti.

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Ankete katılan binlerce öğrenci, 2024 yılında alanında öne çıkan isimleri belirledi. Sunuculuğunu Emre Aslan’ın üstlendiği tören, ünlü isimleri ağırlamanın yanı sıra eğlenceli sahne şovlarıyla da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Hürriyet'e ödül

Yılın yıldızları ödüllendi

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri,‘2024 yılında en beğenilen gazete’ ödülüne Hürriyet Gazetesi’ni layık gördü. Ödül, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Rıza Dursun’a takdim edildi.

Yılın yıldızları ödüllendi

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Enis Arıkan ve Şebnem Bozoklu’nun rol aldığı “Balina” oyunu, ‘2024 yılının en beğenilen tiyatro oyunu’ seçildi.

Yılın yıldızları ödüllendi

Meslekte 25’inci yılını kutlayan Hande Yener’e onur ödülü verildi.

Aramızda beğeni krizi olmadı

Yılın yıldızları ödüllendi


Seda Bakan, “en beğenilen kadın sinema oyuncusu” seçildi. Bakan, “Son projede harcattın kendini” yorumunu beğenmesi hakkında “Hadise ile beğeni krizi olmadı. Yanlışlıkla beğenmişim” dedi.

Evlilikten uzak durmuyorum

Yılın yıldızları ödüllendi


Aytaç Şaşmaz, “en beğenilen erkek sinema oyuncusu” seçildi. Şaşmaz, 7 yaşında kız kardeşi olduğunu ve 1 yaşına basan yeğeninden dolayı da iki kez babalık provası yaptığını söyledi. Cemre Baysel ile ilişkisi devam eden oyuncu, evlilikten uzak durmadığını belirtti.

Oğlumun yırtıklığı bana benziyor

Yılın yıldızları ödüllendi

Can Bonomo, “en beğenilen şarkı” ödülünü aldı. Şarkıcı, “Oğlum Roman, biraz daha yırtık, bana benziyor” dedi.

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Saatimi emekli maaşımla aldım

Yılın yıldızları ödüllendi


Ozan Doğulu, “en beğenilen DJ” seçildi. Sanatçı, kolundaki saatiyle dikkat çekti. Doğulu, saati emekli maaşıyla aldığını söyledi: “Çakma abi. 100 dolara aldım. Emekli maaşıyla aldım. Sahnede güzel duruyor. Kendime hediye aldım.

Aşk orucu yok

Yılın yıldızları ödüllendi


Edis, “en beğenilen erkek şarkıcısı” ödülünü aldı. Edis “Aşk orucunuz ne zaman biter?” sorusuna ise “Oruç falan yok” cevabını verdi.

Yılın yıldızları ödüllendi

Tolga Çevik, “25. yıl özel ödülü”nü aldı. Çevik, “İnsanları mutlu etmek iki kat zorlaştı. Ben de onları mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum” dedi.

Yılın yıldızları ödüllendi

Emre Fel, “en iyi çıkış yapan sanatçı” ödülünü aldı.

Yılın yıldızları ödüllendi

Zerrin Tekindor, “en beğenilen kadın tiyatro oyuncusu” seçildi.

Yılın yıldızları ödüllendi

Meryem Uzerli, “en beğenilen kadın dizi oyuncusu” oldu.

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Yılın yıldızları ödüllendi

Erkan Petekkaya, “meslekte 25. yıl özel ödülü”nün sahibi oldu.

Yılın yıldızları ödüllendi

Mert Yazıcıoğlu, “en beğenilen erkek dizi oyuncusu” seçildi.

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#23. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları#Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü#Emre Aslan

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