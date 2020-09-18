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Televizyon
Haber Giriş: 18.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yılın TV kanalı Kanal D

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Yılın TV kanalı Kanal D
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Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan “Big Golden Palm Awards” (Altın Palmiye Ödülleri) kasım ayına ertelendi.

Ödül töreni için internet üzerinden yaklaşık 2 buçuk milyon oy kullanıldı. Dilay Korkmaz ve Jess Molho’nun sunacağı organizasyonda, halk oylarıyla kazanan ünlü isimler ödüllendirilecek.
38 ayrı kategoride ödül verilirken bu “yılın televizyon kanalı” ise Kanal D seçildi. “Yılın haber programı” ödülü CNN Türk’te yayınlanan “Akıl Çemberi”nin olurken “yılın magazin programı” ise Magazin D oldu. Altın Palmiye’nin özel ödülü Halit Ergenç, Murat Yıldırım, Necati Şaşmaz, Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli’nin oldu.

 

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