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Yılın son komedisi

Güncelleme Tarihi:

#Gökhan Yıkılkan#Ulaş İnan Torun #Hep Yek
Yılın son komedisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:41

Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun, “Hep Yek” serisinin ardından yeni komedi filmi “Ayakçı”da buluştu.

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Gökhan Yıkılkan’ın “1 milyon-cu” açma hayali kuran kargocu Hayri’yi, Ulaş İnan Torun’un da yetiştirme yurdunda büyümüş Serkan karakterini canlandırdığı filmin çekimlerine başlandı.

Yılın son komedisi


Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmek için çıktığı macera dolu yolculuğu konu alan “Ayakçı”nın 27 Aralık’ta vizyona girmesi planlanıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor.

 

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#Gökhan Yıkılkan#Ulaş İnan Torun#Hep Yek

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