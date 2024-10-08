Yılın son komedisi

Haberin Devamı

Gökhan Yıkılkan’ın “1 milyon-cu” açma hayali kuran kargocu Hayri’yi, Ulaş İnan Torun’un da yetiştirme yurdunda büyümüş Serkan karakterini canlandırdığı filmin çekimlerine başlandı.

Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmek için çıktığı macera dolu yolculuğu konu alan “Ayakçı”nın 27 Aralık’ta vizyona girmesi planlanıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor.