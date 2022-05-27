“Yılın Mimar Sinanları” ödüllerinden Demirören Medya’ya dört ödül birden…

Öğrencilerinin oyları ile belirlenen ‘’Yılın Mimar Sinanları’’ ödülleri, Yelda Kırçuval’ın sunumuyla, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.Demirören Medya
; televizyon, sinema
, tiyatro, müzik ve resim alanında ödüllerin dağıtıldığı geceden dört ödül ile ayrıldı. Kanal D’de her hafta sonu ekrana gelen magazin
programı Magazin D
, “Yılın En İyi Magazin Programı” ödülüne layık görüldü. Camdaki Kız
dizisi oyuncuları Feyyaz Şerifoğlu
ve Enis Arıkan’ın da başarılı performansları ile ödül aldığı gecede, Hürriyet Gazetesi de “Yılın En İyi Gazetesi” ödülüne layık görüldü.