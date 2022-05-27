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“Yılın Mimar Sinanları” ödüllerinden Demirören Medya’ya dört ödül birden…

#Demirören Medya#Feyyaz Şerifoğlu#Magazin D
“Yılın Mimar Sinanları” ödüllerinden Demirören Medya’ya dört ödül birden…

Güzel sanatlar eğitiminde Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘’En’’lerini belirledi.

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Öğrencilerinin oyları ile belirlenen ‘’Yılın Mimar Sinanları’’ ödülleri, Yelda Kırçuval’ın sunumuyla, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

“Yılın Mimar Sinanları” ödüllerinden Demirören Medya’ya dört ödül birden…

Demirören Medya; televizyon, sinema, tiyatro, müzik ve resim alanında ödüllerin dağıtıldığı geceden dört ödül ile ayrıldı. Kanal D’de her hafta sonu ekrana gelen magazin programı Magazin D, “Yılın En İyi Magazin Programı” ödülüne layık görüldü. Camdaki Kız dizisi oyuncuları Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan’ın da başarılı performansları ile ödül aldığı gecede, Hürriyet Gazetesi de “Yılın En İyi Gazetesi” ödülüne layık görüldü.

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“Yılın Mimar Sinanları” ödüllerinden Demirören Medya’ya dört ödül birden…

 

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#Demirören Medya#Feyyaz Şerifoğlu#Magazin D

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