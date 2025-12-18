Yeni evlenen ünlü yıldıza akıl almaz soru: Neden bıyıklı geziyorsun!

×
Çocukluğundan bu yana hayatını kameralar karşısında geçirdi Selena Gomez. Artık 33 yaşında ve yeni evli bir genç kadın olan Gomez, bu süre boyunca hayranlarıyla ve paparazzilerle türlü çeşitli olaylar yaşadı.

Kimi zaman görünmek ya da görüntülenmek istemedi. Bazen tam tersine hayatında yaşadığı gelişmeleri saklamadı. Hatta ruh sağlığıyla ilgili sorunlarını bile gözyaşları içinde kamera karşısında anlattı.

Selena Gomez, bir dönem sosyal medyadan uzak durmak için elinden geleni yapsa da son zamanlarda bu mecra üzerinden hayranlarıyla dertleşiyor. İşte bunun son örneklerinden biri daha yaşandı.

Gomez, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde kendisine yöneltilen ilginç bir soruyu yanıtladı. Bu soru da gerçekten öyle herkese sorulacak sorulardan biri değildi.

Ama Gomez, yine de bunu açık yüreklilikle yanıtladı..

O sorunun ne olduğuna gelirsek... Birçok hayranı Gomez'e "Neden dudaklarının üstündeki tüyleri almadığını" sordu. O da herkesin merak ettiği bu konuya bir açıklık getirdi.

Makyajsız ve saçları toplu olarak kamera karşısına geçen Gomez, zaman zaman üst dudağının hemen üzerinde görülen ve bıyık olarak algılanan koyu bölgenin aslında bıyık olmadığını savundu.

Müzik yapımcısı Benny Blanco ile geçtiğimiz eylül ayında evlenerek hayatında yeni bir sayfa açan Gomez, aslında kendisine neden bu sorunun sorulduğu anladığını da belirtti. Üstelik bu soruya çok güldüğünü de ekledi.

Üst dudağının üzerinde zaman zaman beliren o gölgenin "melazma" olduğunu anlattı.

Üst dudağının hemen üzerinde zaman zaman ortaya çıkan bu lekeye ise kendisinde güneş ışınlarının yol açtığını da açıkladı Selena Gomez.

Selena Gomez, bu yılın eylül ayında müzik yapımcısı Benny Blanco ile hayatını birleştirdi.

Gomez, düğününde üç farklı kıyafet giydi.

"HAMİLELİK MASKESİ" OLARAK BİLİNİYOR: Aslına bakılırsa Selena Gomez'in bu cilt sorununu paylaşan birçok kadın var. Bu lekeye sadece güneş değil kimi zaman hormonal değişimler de melazmaya yol açabiliyor. Genelde bebek bekleyen annelerde ortaya çıkan bu lekeler "hamilelik maskesi" olarak da biliniyor. Dudakların üst kısmının yanı sıra yanaklarda, burun bölgesinde ya da çenede de ortaya çıkabilir.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ BIYIKLI KADINI
"Bıyık" denilince bu konuda çok ünlü bir kadını da unutmamak gerekir... Aslında onunki bir tercihti... Ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo hiç almadığı kaşları ve dudaklarının üzerindeki gayet belirgin bıyığıyla biliniyordu.

Kahlo, bugünün güzellik anlayışına hiç uymayan bir fiziksel görünüm sergiledi. Bunu da cinsiyet rollerini reddetmek için yaptı.

Aslında o da bu şekilde toplumun kabul edilebilir erkek ve kadın güzellik standartlarına da karşı duruyordu. Bu konuda onu cesaretlendiren kişi de kocası Diego Rivera oldu. 

