Yılın filminde oynadı sonra telefonları sustu… ’49 yaşındayım diye artık iş bulamıyorum’

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Yıldızlarla dolu kadrosu göz kamaştıran filmin başrollerden birini canlandıran ve filmin en iyi performanslarından birini verdiği söylenen ünlü oyuncunun adı şimdiden Oscar ödülü için konuşuluyor…

Ancak devasa sinema endüstrisinin içinde işler hiçbir zaman dışarıdan göründüğü gibi değil…

Odyssey filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Samantha Morton'a göre, Hollywood'da yaş ayrımcılığı hâlâ oldukça yaygın.

49 yaşındaki İngiliz oyuncu, Christopher Nolan'ın yıldızlarla dolu epik filmi Odyssey’de büyücü Circe rolündeki performansıyla büyük övgüler alıyor, ancak yaşı nedeniyle bir yıldır iş bulamadığını söyledi.

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Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında “Odyssey’i çektiğimden beri bir yıldır iş bulamadım. Oysa çok iyi menajerlerim ve ajansım var, ama sonuçta 49 yaşındayım” diyerek yaşı yüzünden gördüğü muameleyi itiraf etti.

“İyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum ama dışarıda başka iyi oyuncular da var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani, sektörün politikası büyük ölçüde değişti. Ve bu yaşla ilgili.”

Morton, çekimleri Ağustos 2025'te tamamlanan Odyssey filminde rol almanın özel olduğunu, çünkü bunun kendisine sadece çalışmaya devam etmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda Nolan ile çalışma fırsatı da verdiğini söyledi.

"Yani bu benim için şu anlama geliyor. Çalışmaya devam etmemin yanı sıra, iniş çıkışlarla birlikte 80 yaşıma kadar veya ne zaman olursa olsun çalışmaya devam edeceğimden eminim. Ama benim için daha da önemlisi, hayatımda Christopher Nolan ile çalışma fırsatı bulmuş olmam.”

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Kariyeri boyunca Steven Spielberg ve Woody Allen gibi Hollywood’un önemli yönetmenleriyle de çalışmış olan oyuncu "Ekibim 'Christopher Nolan sizinle görüşmek istiyor' diye aradığında gerçekten ağladım" diye itiraf etti.

Morton, bu filmdeki rolünün hayatının bu noktasında kendisine “eğer devam ederseniz, iyi işler üretmeye devam ederseniz ve doğru insanlar bunu görürse, belki de yolunuza devam edebilirsiniz” diye umut ve inanç verdiğini söylüyor.

90'lardan beri oyunculuk yapan Samantha Morton, ekranlarda ikonik bir kariyer inşa etti. 2007'de “Longford”daki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre ödülünü kazandı ve 2024'te film ve televizyondaki olağanüstü kariyeri nedeniyle BAFTA Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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Ünlü oyuncu iki kez Oscar'a aday gösterildi; biri 1999'da "Sweet and Lowdown" filmindeki yardımcı kadın oyuncu rolüyle, diğeri ise 2002'de "In America" ​​filmindeki kadın oyuncu rolüyle.