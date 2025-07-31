Gösterişli düğünleri tarihe geçmişti... Nefes kesen servetinden yeni doğan kızına tek kuruş bırakamayacak

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Öyle ki evlenen o aşırı varlıklı genç adam Galler Prensi William'ın yakın dostuydu. Karısı Kate Middleton, kanser tedavisi gördüğü için düğüne katılamadı ama William, dostunu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Geçen ay da o mutlu çiftten bebek haberi geldi... Çiftin bir kızı dünyaya gelmişti..

Elbette ikisi de mutluluktan havalara uçtu. Ama biliyor musunuz ki babası 10 milyar sterlinlik nefes kesen bir servetin sahibi olan bu küçük kız gelecekte parasız kalmaya yazgılı... Babasının o milyarlık mirasından tek kuruş bile ona geçmeyecek.

Gelin bir bakalım bu zengin adam ve karısı kim ve neden kızları ne ailenin saygıdeğer unvanını ne de o dudak uçuklatan varlığı miras olarak alabiliyor.

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GEÇEN YIL EVLENDİLER

Bu sözünü ettiğimiz bir yıl öncesine kadar dünyanın en gözde bekarı olarak bilinen kişi Westminster Dükü Hugh Grosvenor… Bebeğin annesi ise onun geçen yıl gösterişli bir şekilde evlendiği ve sonrasında aldığı unvanıyla Westminster Düşesi Olivia Henson.

Çift, ilk bebeklerinin 27 Temmuz günü dünyaya geldiğini yaptıkları resmi bir duyuruyla ilan etti.

Prens William ile Prens Harry'nin yakın arkadaşı olan Hugh Grosvenor ile karısı Olivia kızlarına Cosima Florence adını verdiklerini de duyurdu. Açıklamada Hugh ile karısı Olivia'nın bir süre bebekleriyle baş başa vakit geçirmek istedikleri notu da yer aldı.

İlk bakışta minik Cosima Florence dünyanın en şanslı bebeklerinden biri olarak görülür elbette. Öncelikle birbirlerini çok seven bir anne ve babası var. Buna ek olarak herkese nasip olmayan bir servetin içine doğdu. Elbette bütün bunların nimetlerinden de yararlanacak.

Ama minik kız büyüyüp yetişkin olduğunda aslında artık çağ dışı kalmış olan çok tartışmalı bir geleneğin de kurbanı olacak.

Babası Hugh Grosvenor'un büyük aile serveti de unvanı da ona miras olarak kalmayacak. Bunun nedeni de bir kız çocuğu olması.

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ERKEK ÇOCUK YOKSA SERVET ERKEK AKRABAYA GEÇİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hugh Grosvenor'un 10 milyar sterlinlik aile serveti de Westminster unvanı da kız değil erkek çocuğa kalıyor. Eskiden beri süregelen bu kurala göre eğer ailenin erkek çocuğu olmazsa unvan da miras da bir erkek akrabaya kalıyor.

Aynı gelenek Westminster Dükü Hugh Grosvenor'ın iki ablası Lady Tamara ve Lady Edwina için de uygulandı. İkisi de kadın olduğu için aile serveti de unvan da erkek kardeşlerine geçti. Üstelik Hugh en küçük kardeş olmasına rağmen.

Hugh Grosvenor'ın babası Gerald 6'ncı Westminster Dükü unvanını taşıyordu. Onun 2016 yılında ölümünden sonra aile serveti de unvanı da tek oğluna kaldı.



Kız çocuklarının tek hakkı ise "lady" unvanını taşımak. Daha bir aylık bile olmayan minik bebek Cosima Florence da halaları gibi "lady" unvanına sahip olacak.

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DÜGÜNLERİ GÖSTERİŞLİ OLDU

Prens William'ın ve bütün İngiliz kraliyet ailesinin yakın aile dostu olan Westminster Dükü Hugh Grasvenor ile bir süredir nişanlı olduğu Olivia Henson, geçen yıl haziran ayında düzenlenen gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Grosvenor ile Olivia Henson'ın düğünü daha aylar öncesinden basının gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Hatta bu tören daha gerçekleşmeden "yılın düğünü" unvanını aldı bile.

Gelin Olivia'yı törenin yapılacağı katedrale babası Rupert getirdi. O sırada baba kız, ünlü bir otomobil firması tarafından sağlanan klasik bir otomobili kullandı.

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Sade ama çok şık gelinliği içinde mutluluktan ışıldayan Olivia'yı törenin yapılacağı Chester Katedrali'ne babasının kolunda girdi. O sırada da çevrede toplananların sevgi gösterilerine gülümseyip el sallayarak karşılık verdi.Nikahın ardından çift, 400 konuğunu Grosvenor ailesinin sahibi olduğu Eatol Hall'da düzenlenen bir yemek ve partide ağırladı.Düğünde Prens William oğlu George'un vaftiz babası ve çocukluğundan beri yakın dostu olan Hugh Grosvenor'ı yalnız bırakmadı.Onun sağdıcı olarak görev aldı. Normalde eşi Kate Middleton da törene katılırdı ancak kanser tedavisi yüzünden evde çocuklarıyla kaldı.

Soylu bir aileden gelen damat Hugh Grosvenor , Henson ile nişanlanıncaya kadar İngiltere'nin en gözde bekarı olarak biliniyordu. Bugünkü düğünün ardından artık bu unvanını daha yeni nesillere devretti.Grosvenor, sahip olduğu 10 milyar sterlin servetiyle Sunday Times'ın dünyanın en zenginleri listesinde 14'üncü sırada yer alıyor.Soylu bir aileden gelen Hugh Grosvenor'un babası 6'ncı Westminster Dükü Gerald Grosvenor. Annesi ise Natalie Grosvenor. Annesinin kökenleri Rusya'nın son hükümdarı Nikolai Romanov'un ailesine kadar uzanıyor.Ayrıca anne tarafından ünlü Rus yazar Alexander Pushkin ile onun karısı Natalia Nikolayevna Goncharova ile de kan bağı bulunuyor.

Çiftin düğününe Prens William da katıldı. Karısı Kate kanser tedavisi sürdüğü için ona eşlik edemedi.