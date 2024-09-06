Yılın düğününe yıldız yağmuru

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 2 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, önceki akşam Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Ilıcalı ve Altunkaya yalıya gelin arabası gibi süslenen sürat teknesiyle geldi. Çiftin nikâh şahitliğini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

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Düğüne cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Davetliler arasında Ali Koç , Hülya Avşar, Demet Akalın-Okan Kurt, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, İlayda Alişan-Oğulcan Engin, Murat Özdemir, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Gökhan Özoğuz, Amine Gülşe-Mesut Özil, Nusret Gökçe de vardı.

Şubat ayında Dubai’de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir düğünden sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenmiş, Özdemir’in eşinden uzak durması dikkat çekmişti. Önceki akşam Acun Ilıcalı’nın düğününe katılan çift, basın mensuplarının yanından el ele geçti.





Sergen Yalçın, düğüne Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır’la katıldı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, nikâh sonrası partide misafirlere geldikleri için teşekkür eden Ayça Çağla Altunkaya ’nın konuşmasını kısa buldu. Koç, geline “Çağla yetmez, doğru düzgün konuş” diye seslendi. Altunkaya “Başkanım ben çok utanırım ama, hiç böyle konuşmalar yapamıyorum” diye karşılık verince, mikrofonu Acun Ilıcalı aldı: “Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da!”



Düğünün davetlileri arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho da vardı. Portekizli teknik adam, çıkışta aracına doğru yürürken yanına gelip para isteyen çiçekçi çocuklara “No money” (Para yok) yanıtını verdi.



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