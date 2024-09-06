Yılın düğününe yıldız yağmuru

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:21
Acun Ilıcalı, 2 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Esma Sultan Yalısı’ndaki düğüne ünlüler akın etti.
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 2 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, önceki akşam Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Ilıcalı ve Altunkaya yalıya gelin arabası gibi süslenen sürat teknesiyle geldi. Çiftin nikâh şahitliğini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya parti öncesi soruları yanıtladı.
Düğüne cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Davetliler arasında Ali Koç
, Hülya Avşar, Demet Akalın-Okan Kurt, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, İlayda Alişan-Oğulcan Engin, Murat Özdemir, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Gökhan Özoğuz, Amine Gülşe-Mesut Özil, Nusret Gökçe de vardı.EdisDOĞRU DÜZGÜN KONUŞ ÇAĞLA!
Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç, nikâh sonrası partide misafirlere geldikleri için teşekkür eden Ayça Çağla Altunkaya
’nın konuşmasını kısa buldu. Koç, geline “Çağla yetmez, doğru düzgün konuş” diye seslendi. Altunkaya “Başkanım ben çok utanırım ama, hiç böyle konuşmalar yapamıyorum” diye karşılık verince, mikrofonu Acun Ilıcalı
aldı: “Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da!” Şubat ayında Dubai’de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir düğünden sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenmiş, Özdemir’in eşinden uzak durması dikkat çekmişti. Önceki akşam Acun Ilıcalı’nın düğününe katılan çift, basın mensuplarının yanından el ele geçti.
Sergen Yalçın, düğüne Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır’la katıldı.
Tuğba-Emre BelözoğluDüğüne Okan Kurt’la gelen Demet Akalın, “Orta kulak iltihabı oldum yine. Her sene yaşıyorum bunu” dedi.Ezgi-Hakan UralGökhan ÖzoğuzEzgi Mola - Mustafa AksakallıHülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Nevide Çiçek’le ilgili “22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez her yerden de engelledim. Beni kullandı” açıklaması sorulunca kahkaha attı: “Ne diyeyim? İyi olmuş ona! Artık insanların yaşları belli olmuyor. 20’likler 30 gösteriyor.”Aslıhan Doğan Turanİstem-Burak YılmazSelçuk-Emel ŞahinOğulcan Engin - İlayda AlişanRıdvan Dilmen
Düğünün davetlileri arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho da vardı. Portekizli teknik adam, çıkışta aracına doğru yürürken yanına gelip para isteyen çiçekçi çocuklara “No money” (Para yok) yanıtını verdi.