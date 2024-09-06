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Yılın düğününe yıldız yağmuru

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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Esma Sultan Yalısı
Yılın düğününe yıldız yağmuru
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 08:21

Acun Ilıcalı, 2 yıldır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Esma Sultan Yalısı’ndaki düğüne ünlüler akın etti.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, 2 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, önceki akşam Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nda evlendi. Ilıcalı ve Altunkaya yalıya gelin arabası gibi süslenen sürat teknesiyle geldi. Çiftin nikâh şahitliğini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yaptı.

Yılın düğününe yıldız yağmuru

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya parti öncesi soruları yanıtladı.

Düğüne cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Davetliler arasında Ali Koç, Hülya Avşar, Demet Akalın-Okan Kurt, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç, Zuhal Topal, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, İlayda Alişan-Oğulcan Engin, Murat Özdemir, Sergen Yalçın, Jose Mourinho, Gökhan Özoğuz, Amine Gülşe-Mesut Özil, Nusret Gökçe de vardı.

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Yılın düğününe yıldız yağmuru

Edis

DOĞRU DÜZGÜN KONUŞ ÇAĞLA!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, nikâh sonrası partide misafirlere geldikleri için teşekkür eden Ayça Çağla Altunkaya’nın konuşmasını kısa buldu. Koç, geline “Çağla yetmez, doğru düzgün konuş” diye seslendi. Altunkaya “Başkanım ben çok utanırım ama, hiç böyle konuşmalar yapamıyorum” diye karşılık verince, mikrofonu Acun Ilıcalı aldı: “Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da!” 

Yılın düğününe yıldız yağmuru

Şubat ayında Dubai’de evlenen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir düğünden sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenmiş, Özdemir’in eşinden uzak durması dikkat çekmişti. Önceki akşam Acun Ilıcalı’nın düğününe katılan çift, basın mensuplarının yanından el ele geçti.

Yılın düğününe yıldız yağmuru

Sergen Yalçın, düğüne Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır’la katıldı.

Yılın düğününe yıldız yağmuru

Düğünün davetlileri arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho da vardı. Portekizli teknik adam, çıkışta aracına doğru yürürken yanına gelip para isteyen çiçekçi çocuklara “No money” (Para yok) yanıtını verdi.

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Yılın düğününe yıldız yağmuru

Tuğba-Emre Belözoğlu
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Düğüne Okan Kurt’la gelen Demet Akalın, “Orta kulak iltihabı oldum yine. Her sene yaşıyorum bunu” dedi.
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Ezgi-Hakan Ural
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Gökhan Özoğuz
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun Nevide Çiçek’le ilgili “22 yaşındaymış. Öğrenir öğrenmez her yerden de engelledim. Beni kullandı” açıklaması sorulunca kahkaha attı: “Ne diyeyim? İyi olmuş ona! Artık insanların yaşları belli olmuyor. 20’likler 30 gösteriyor.”
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Aslıhan Doğan Turan
Yılın düğününe yıldız yağmuru

İstem-Burak Yılmaz
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Selçuk-Emel Şahin
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Oğulcan Engin - İlayda Alişan
Yılın düğününe yıldız yağmuru

Rıdvan Dilmen

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#Acun Ilıcalı#Ayça Çağla Altunkaya#Esma Sultan Yalısı

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