Yılın düğünü için tüm hazırlıklar tamam… Kutlamalar üç gün üç gece sürecek!

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Hatta kimileri onları yılın değil yüzyılın düğününü planladıklarını yazdı…

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan, Amazon’un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez aylardır dillerden düşmeyen düğünleri için en sonunda start verdi.

İki yıl önce nişanlanan ünlü çiftin beklenen düğününe sadece günler kaldı

HERKES İKİ YILDIR BU ANI BEKLİYOR

Jeff Bezos’un Emmy ödüllü bir gazeteci olan sevgilisi Lauren Sanchez’e Avrupa'da tatil yaparken 30 karatlık bir nişan yüzüğüyle evlenme teklif etmesinin üzerinden iki yıl geçti.

Ayrıntılar henüz açıklanmasa da, Associated Press, çiftin birkaç gün sürecek düğün kutlamalarının 24 Haziran'da yani dün itibarıyla Venedik'te başladığını bildirdi.

Venedik semalarında düğün için gelen lüks yatlar bir bir ortaya çıkmaya başladı

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Aslında aylardır konuşulsa da hakkında hâlâ çok az şey bilinen düğün için “Tıpkı Prenses Diana’nın düğünü gibi olacak” yorumları yapılırken düğün için seçilen Venedik’te şu an büyük bir telaş hakim.

Bu tarihi şehir belki de hiç görmediği kadar ünlü ve zengin konuğu bir arada konuk etmeye hazırlanırken çok sayıda lüks yatın şehir semalarında yerini aldığı bilgileri geliyor.

Düğünün şehirlerinde yapılmasını istemeyen Venedikliler bir süredir eylem yapıyor

VENEDİK HALKI DÜĞÜNÜ İSTEMİYOR!

Venedik’te bu düğün için harcanan para ve şehre gelecek çok sayıda konuk sorun yaratmış, Venedik halkı bu gösterişli düğünü istemeyerek ve şehre zarar vereceğini söyleyerek eylemler bile yapmıştı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise Jeff Bezos ve Lauren Sanchez çiftinin düğünü için “Jeff Bezos'un düğünüyle ilgili dolaşan birçok spekülasyon ve yalan haber tamamen asılsızdır” derken düğüne sadece 200 konuk davet edileceğini ve etkinliğin şehri rahatsız etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Luigi Brugnaro “Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine kesinlikle saygılı olmasını sağlamak için organizatörlerle karşılıklı olarak çalışıyor ve onları destekliyoruz” sözleriyle Venedik halkını sakinleştirdi.

DÜĞÜN YERİ SON ANDA DEĞİŞTİ Mİ? Üç gün sürecek düğünün Venedik içinde hangi lokasyonlarda olacağı hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak cuma ya da cumartesi günü bir noktada Venedik'in tarihi meydanında bulunan Scuola Grande della Misericordia'da görkemli etkinlikler planlanıyordu. Venedik yerel yönetiminden bir yetkili, BBC'ye, bu planın değiştiğini, davetlilerin kent merkezi yerine merkezin biraz dışında bulunan Arsenale'de bir araya geleceğini teyit etti.

ŞEHRE KATKI YAPMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞMIŞLAR

Gelen bilgilere göre Jeff Bezos Venedik şehrine büyük bağışlarda da bulundu ve çift düğün malzemelerinin yüzde 80’ini yerel satıcılardan temin etmeye çalışarak şehre katkıda da bulunmuş oldu.

Kimi Venedikliler ise eleştirileri yersiz buluyor ve “200 kişinin katılacağı bir etkinliğin nasıl bir aksaklığa neden olabileceğini anlamıyorum. Bu sorumlu turizmdir” diyor ve “Dünyanın bir başka noktasını seçmek yerine böyle bir çiftin bu şehirde evlenmesi prestijli bir olay.” sözleriyle büyük düğünü destekliyor.

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DÜĞÜN YERİ HÂLÂ SIR

Düğünün yeri sadece birkaç gün kalmış olmasına rağmen hâlâ belli değil. Önceki haberlerde Jeff Bezos’un 500 milyon dolarlık yatı Koru'nun düğün mekanı olacağı konuşulurken şimdi töreninin tarihi bir kilise ve kültür merkezinin bulunduğu San Giorgio Maggiore adasında yapılacağı söyleniyor.

Venedik'e ulaşan ilk davetliler Ivanka Trump ve ailesi oldu

Bugün ve yarın da konuklarla birlikte kutlamalar ve türlü etkinliklerle partiler yapılacak ve tahminlere göre Jeff Bezos ve Lauren Sanchez 27 Haziran Cuma günü evlilik yeminlerini ederek karı koca olacaklar.

Çiftin, George Clooney ve Amal Clooney'nin 2014 yılında evlendiği Grand Canal oteli Aman'da konaklayacağı bildirildi.

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ŞEHİRDEKİ TÜM OTELLERİ DOLDURDULAR

Düğün konukları için ise Venedik’in diğer dört önde gelen otelde de oda ayırttıkları, Gritti Palace, St. Regis, Belmond Cipriani ve Hotel Danieli'nin kısmen veya tamamen rezerve edildiği ve başka konuk kabul edilmediği söyleniyor.

Ünlü modacı Diane von Furstenberg de Venedik'e ayak bastı

2023 yılının ağustos ayında Bezos ve Sanchez, Amazon kurucusunun yatında düzenlenen bir partide Bill Gates gibi isimlerle birlikte nişanlarını kutladı. Üç ay sonra tasarımcı Diane von Furstenberg, Beverly Hills'teki evinde onların onuruna bir gece düzenledi.

Partiye Oprah Winfrey, Salma Hayek Pinault, Barbra Streisand, Miranda Kerr, Suki Waterhouse, Robert Pattinson ve diğer ünlüler katıldı.

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DAVETLİ LİSTESİ ÇOK KALABALIK

Düğünün davetli listesi de bundan aşağı kalır değil. Donald Trump’ın da davetli olduğu ancak katılıp katılmayacağının bilinmediği düğünde Hollywood’un, müzik dünyasının ve başta ABD olmak üzere birçok ülkeden çok önemli iş insanlarının yer alması bekleniyor.

Düğünle ilgili en çok merak edilen detaylardan biri Lauren Sanchez’in gelinliği…

Düğünle ilgili olarak en çok Lauren Sanchez'in gelinliği merak ediliyor

EN ÇOK MERAK EDİLEN GELİNLİK

Bu konu da sır gibi saklanıyor ancak müstakbel gelinin bu zor seçim için efsane moda otoritesi Anna Wintour'dan yardım aldığı ve tasarımcı olarak muhtemelen Oscar de la Renta'yı seçtiği konuşuluyor.

Ancak çift Mart 2025'te Milano'daki Dolce & Gabbana mağazasında bir prova sırasında da görüntülenmişti yani Sanchez düğünde konukların karşısına sürpriz bir seçimle de çıkabilir…