Yıldızlararası (Interstellar) filmi ne zaman çekildi? Yıldızlararası oyuncuları konusu nedir, oyuncuları kimler? Tekrar izleyici karşısında!

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Yıldızlararası filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım, İnsanlığın felaket boyutunda bir salgın hastalık ve kıtlıkla boğuştuğu distopik bir gelecekte geçen film, insanlık için yeni bir yuva arayışıyla Satürn yakınlarındaki solucan deliğinden geçen bir grup astronota odaklanıyor.

YILDIZLARARASI (INTERSTELLAR) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cooper ailesi NASA'da çalışan bir ailedir. Aile aynı zamanda bir tarla işletmekte ve bu tarladan mahsül elde ederek geçimini sağlamaktadır. Tarım ürünlerinin yok olmasına neden olan bir zararlı atık nedeni ile tarım dünyada iyice gerilemiştir. Cooper'ın kızı olan Murph'ın bir şizofren olduğunu düşünmektedir. Çünkü Murph odasında bir hayalet ile konuşmaktadır. Murph'in hayalet tarafından gönderlien bir istihbaratın olduğunu düşünürler. Bu konu NASA ve diğer uzay üslerinde tartışılır ve üzerinde yoğun istişareler yapılır.

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NASA bunun için kara delik görevini başlatır. Uzaya fırlatılacak olan baba Cooper bu görevde başarılı olmak ister. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, o da uzayda ve Dünya'da ki zaman farkının çok farklı olduğudur. Bu görev için uzaya çıkan Cooper uzun yıllar bu görev için uzayda kalır. Başarılı olarak dünyaya döndükten sonra cooper zaman kavramından dolayı kızının kendisinden büyük olduğunu görecektir.

YILDIZLARARASI OYUNCULARI

Matthew McConaughey

Michael Caine

Anne Hathaway

David Gyasi

Wes Bentley

Bill Irwin

Josh Stewart

Jessice Chastain

Mackenzie Foy

Ellen Burstyn

Casey Affeck

Timothee Chalaet

John Lithgow

Topher Grace

David Oyelowo

William Devane