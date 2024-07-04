Yıldız Tilbe'nin isyanı

Haberin Devamı

Avukata aracılığıyla bir açıklama yapan Tilbe ‘Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından, usandım, kim olduklarını bilmiyorum, niyetleri kendilerini bulsun inşallah.’ dedi.

Müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına kamuoyuna duyurudur.



Bir süredir müvekkilimiz Sayın Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabı imiş gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan SAHTE HESAPLAR tespit edilmiş olup bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Bu konuda Yıldız Tilbe sevenlerinin, takipçilerinin ve duyarlılığı olan vicdan sahibi halkımızın hassasiyet göstermesini, gerekirse sosyal medya şikayet yolunu kullanmalarını, sadece “yildizztilbee” isimli mavi tikli 2.1 milyon takipçili Instagram hesabına ve yine aynı şekilde hesap adı “yildizztilbee” olan yaklaşık 4.9 milyon takipçili X (Twitter) hesabına itibar edilmesini, bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir duygu, düşünce, yorum ve beyanın müvekkilimizden sadır olmadığını, bu cihetle yasal olarak hiçbir bağlayıcılığının ve sorumluluğunun da kabul görmeyeceğini önemle beyan eder saygılarımızı sunarız.