Yıldız Tilbe'nin 30’uncu yılına 300 bin izleyici

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Tilbe, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıyı 70 binden fazla kişi izledi. 2024 yılı boyunca Ülker Arena, Tüpraş İnönü Stadı ve farklı şehirlerdeki açık hava sahnelerinde sevenleriyle buluşan Tilbe, Türkiye’nin en kalabalık bilet satışlı konserlerine imza atan isim oldu. 30’uncu yılını kutlayan sanatçı, senenin yarısında toplamda 300 binden fazla biletli seyirciye ulaşarak rekor kırdı. Tilbe, hayranlarına unutulmaz anlar yaşatarak en çok konser veren sanatçılardan biri de oldu.