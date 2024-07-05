Yıldız Tilbe sahte hesaplara dava açtı

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Şarkıcı, “Bıktım adımı soyadımı kullanan, pis düşüncelerini benmiş gibi yazan, önüne gelene ağız dolusu saydıran, çakma Yıldız Tilbe hesaplarından. Usandım, kim olduklarını bilmiyorum” dedi. Tilbe, avukatının açıklamasını da yayınladı:

“Bir süredir müvekkilimiz Yıldız Tilbe adına farklı kişiler tarafından adeta onun sosyal medya hesabıymış gibi algı yaratılarak kötü niyetli, yanıltıcı, yıpratmaya yönelik ve tepki çekecek nitelikte görüş, düşünce ve duygu paylaşımları yapan sahte hesaplar tespit edilmiştir. Bunlar hakkında ilgili makamlara yasal başvurular ve suç duyuruları tarafımızca yapılmıştır. Sadece ‘yildizztilbee’ isimli mavi tikli Instagram hesabına ve ‘yildizztilbee’ adlı X (Twitter) hesabına itibar edilmesini istiyoruz. Bu iki gerçek sosyal medya hesabı dışında diğer sahte hesaplardaki hiçbir beyan müvekkilimize ait değildir.”