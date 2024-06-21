Yıldız Tilbe konserinde mezar paniği

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Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen ünlü sanatçı dinleyicisinin bayramını da kutladı.
Sanatçı, konser sırasında yüksek bir yapının üzerini çıkıp şarkı söylemek istedi. Görevliler Yıldız Tilbe’nin yanına koşup yapının mezar taşı olduğunu söyleyince Yıldız Tilbe panikledi.
Hızla yapının yanından uzaklaşan Tilbe, “Yasak. Abo mezar! Gerçekten mi? Eee kaldırsınlar burada mezar mı olur” dedi.
Kerki & Solfej organizasyonuyla gerçekleşen konsere gelen yoğun istek üzerine Yıldız Tilbe 4 Temmuz akşamı tekrar Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.