Ünlü oyuncu hayalindeki aşkı yıldızların altında bulmuştu... 20 yıldır her yaz tatili sanki bir balayı

Aralarında beklenmedik bir aşk doğdu. Öyle büyüktü ki bu aşk, evlenip aynı çatı altında yaşama kararı almaları da gecikmedi.

Şimdi birbirlerine "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte kalma sözü vermelerinin üzerinden tam 20 yıl geçti...

Ama onlar için sanki balayı hiç bitmedi... Son çıktıkları tatilin görüntüleri de bunu kanıtlar nitelikte.

AŞKLARIN UÇUP GİTTİĞİ BİR ORTAMDA BİRBİRLERİNE KENETLENDİLER

Hollywood gibi aşkların ve evliliklerin saman alevi gibi yanıp söndüğü bir ortamda evliliklerini, yuvalarını ve aşklarını ilk günkü gibi ayakta tutan bu ünlü çift, Matt Damon ile Luciana Borroso…

2005 yılında evlenen çift, o zamandan bu yana kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu sergiliyor.

Çift, son olarak da çocukları ve bir grup arkadaşlarıyla birlikte İspanya'nın gözde tatil bölgesi Ibiza adasında görüntülendi.

Bu arkadaşları arasında ünlü yönetmen Taika Waititi ve karısı şarkıcı Rita Ora da vardı. Hatta grup Waititi'nin 50'nci yaşını hep birlikte kutladı.

Matt Damon ve Luciana Borroso, Ibiza tatilinde çocukları ve bir grup arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.





Damon, karısının düşmemesi için ona destek oldu.

Kimi zaman denize giren, kimi zaman güneşlenen, bazen de yatla mavi sulara açılan Matt Damon ile Luciana Barroso, yine birbirlerine olan davranışlarıyla aşkın ve sadakatin hakkını verdiklerini bir kez daha gözler önüne serdiler.

Matt Damon ile Luciana Borroso'nun aşkı ve evliliği de kelimenin tam anlamıyla bir tür modern peri masalı gibi.

Sadece bu masalda "yakışıklı prens" yerine Hollywood'un yıldız oyuncusu ve o dönemde yakın çevresinden başka kimsenin tanımadığı güzel bir barmen kız var.

Gelin ünlü oyuncunun aşkının başlangıcını bir kez daha hatırlayalım.

BÖYLE AŞK HERKESİN BAŞINA GELMEZ: Matt Damon ile Luciana Barroso, ister kırmızı halı olsun, ister tatilde hatta kimi zaman alışverişe gittiklerinde bile ne kadar uyumlu ve mutlu bir çift olduklarını gözler önüne seriyorlar. Bu ünlü çiftin tanışma öyküsü ise son derece ilginç. Hatta herkesin başına gelmeyecek türden.





AŞKI ORADA BULACAĞINDAN HABERİ BİLE YOKTU

Çift, 2003 yılında Miami'de Luciana Barroso'nun çalıştığı barda tanıştı. O barda barmenlik yapıyordu Barroso.

O sıralarda Stuck On You adlı filmin çekimleri için orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaşlarıyla birlikte Barroso'nun çalıştığı bara gitti.

Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'ın dikkatini çekti. Kendi anlattığına göre Luciana Barroso'yu görür görmez ondan öylesine etkilendi ki "sanki çevresinde ışıklar vardı" diye düşündü.

O barda Damon'ın hayranları aktörü hiç rahat bırakmadı. İmza isteyenler, hatıra pozu için sırada bekleyenler derken Damon sıkıldı ve soluğu Barroso'nun yanında aldı.

EŞİNİ ÖYLE ÇOK SEVDİ Kİ ÖNCEKİ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN KIZINI EVLAT EDİNDİ

Gerisini Luciana Barroso bir TV programında şöyle anlatmıştı: "Kalabalıktan saklanmak için barın yanına geldi. Orada saklanmak istediğini söyledi. Ben de ona 'seni boş yere burada tutmam, çalışman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir film için barmenlik konusunda eğitim almıştı. Sayesinde o gece çok iyi bahşiş topladım."

Matt Damon o ilginç gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuşmak istiyorum" deyip çıkma teklif etti. Çift iki yıl sonra da evlendi.

Matt ile Luciana'nın dört tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan en büyüğü olan Alexia, Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya geldi. Ama Damon sonradan onu evlat edindi.

Verdiği bir röportajda, bu konuda şunları söylemişti Damon: "Biz tanıştığımızda Alexia, çoktan dört yaşına gelmişti. Ben onun için ekstra bir baba oldum." Alexia'nın şu anda 25 yaşında olduğunu hatırlatalım.

DÖRT KIZININ ADINI DA BEDENİNE KAZITTI

Matt ile Luciana evlendikten sonra şu anda 18 yaşında olan Isabella, 15 yaşında olan Gia ve 14 yaşında Stella adında üç tane daha kızı bulunuyor.

Ünlü oyuncu kızlarının hiçbirini diğerinden ayırmıyor. Dördünün ismini içeren bir dövmeyi, sağ kolunun üst kısmına yıllar önce yaptırdı.

Tabii ki Luciana Barroso'nun adının kısa şekli olan Lucy dövmesini de unutmayalım. Çünkü Damon'ın sağ kolunda, kızlarının isimlerinin hemen yanında karısına adanmış bir dövme daha bulunuyor.