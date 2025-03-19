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Yıldız isimler bir arada... İşte 'Eşref Rüya'nın karakterleri!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Eşref Rüya Kanal D#Eşref Rüya Oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 08:21

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Eşref Rüya” ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesi ile ekrana yeni bir soluk getirecek “Eşref Rüya”nın karakterlerini tanıyalım.

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Eşref Tek (Çağatay Ulusoy)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul’un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya’sını aramaktan vazgeçmez.

Nisan Akyol (Demet Özdemir)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul’da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletme çabasında.

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Çiğdem Serim (Büşra Develi)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev almakta. Yetimler örgütünü çökertmek en büyük amacı.

Gürdal Bozok (Necip Memili)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, ‘Deli Gürdal’ olarak da bilinmekte.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Ekibin en büyüğü, abisi. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

Serdar Günsur (Umut Karadağ)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

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Çiğdem’in amiri, soğukkanlı ve sert bir emniyet mensubu. Yeni atandığı Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde emniyet amiri olarak ‘Yetimler’ dosyasını çözmeye kararlı. Eşref’i zorlayacak azılı rakip.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Yetimler’in ikinci en kıdemli üyesi, Eşref’in örgüt içindeki rakibi. Aşırı hırslı, yönetmeyi ve hükmetmeyi seven bir adam. Lider olma tutkusuyla yanıp tutuşmakta.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar):

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Ekibin en genç ve sakin üyesi. Analitik zekası yüksek ve entelektüel bir adam. Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta.

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Yakup Karaşan (Macit Koper)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Yetimler örgütünün direği. Kimine göre saygın bir işadamı, kimine göre acımasız bir mafya babası. Yer altı dünyasında ‘Yakup Baba’ olarak nam salmış. Az konuşan, istişareyi seven, son sözü söyleyen bir lider.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

Gürdal’ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel’in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan)

Yıldız isimler bir arada... İşte Eşref Rüyanın karakterleri

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Nisan’ın kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirme çabasında. Nisan’ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.

 

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