Yıldız isimler bir arada... İşte 'Eşref Rüya'nın karakterleri!

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Eşref Tek (Çağatay Ulusoy)





İstanbul’da ‘Yetimler’ olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul’un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel’in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya’sını aramaktan vazgeçmez.

Nisan Akyol (Demet Özdemir)





Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul’da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletme çabasında.

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Çiğdem Serim (Büşra Develi)





Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde komiser olarak görev almakta. Yetimler örgütünü çökertmek en büyük amacı.

Gürdal Bozok (Necip Memili)





Eşref Tek’in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, ‘Deli Gürdal’ olarak da bilinmekte.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin)





Ekibin en büyüğü, abisi. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

Serdar Günsur (Umut Karadağ)





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Çiğdem’in amiri, soğukkanlı ve sert bir emniyet mensubu. Yeni atandığı Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nde emniyet amiri olarak ‘Yetimler’ dosyasını çözmeye kararlı. Eşref’i zorlayacak azılı rakip.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik)





Yetimler’in ikinci en kıdemli üyesi, Eşref’in örgüt içindeki rakibi. Aşırı hırslı, yönetmeyi ve hükmetmeyi seven bir adam. Lider olma tutkusuyla yanıp tutuşmakta.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar):





Ekibin en genç ve sakin üyesi. Analitik zekası yüksek ve entelektüel bir adam. Eşref’in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta.

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Yakup Karaşan (Macit Koper)





Yetimler örgütünün direği. Kimine göre saygın bir işadamı, kimine göre acımasız bir mafya babası. Yer altı dünyasında ‘Yakup Baba’ olarak nam salmış. Az konuşan, istişareyi seven, son sözü söyleyen bir lider.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu)





Gürdal’ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel’in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan)





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Nisan’ın kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirme çabasında. Nisan’ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.