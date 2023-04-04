Yıldız De Bana’nın usta ismi Zafer Algöz’den çok özel açıklamalar…

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan, jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstleniyor.

Türkiye’nin usta oyuncularından olan yer aldığı projeler ile izleyicinin her daim beğenisini kazanan ünlü isim Zafer Algöz Yıldız De Bana ile ekrana döndü.

Oyunculuğun çocukluktan geldiğine değinen usta isim: “Aslında insanlarda ilkokul çağını bitirinceye kadar oyunculuk yeteneği vardır. Yani bebeklikten başlayıp çocuklukta oynanan evcilik oyunları bile oyunculuk konusunda insanın doğuştan yeteneği olduğunu gösterir. Ama ergenlik ile birlikte insanların tercihleri yavaş yavaş değişmeye başlar. Bizim de Yıldız De Bana’da oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımızla birlikte olma fırsatımız olacak. Hep beraber çok eğleneceğiz. Ve canlı yayınla ekrana geliyoruz. Bundan sonra her cuma akşamı Kanal D'de izleyenlerle birlikte olacağız.” dedi.

