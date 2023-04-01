Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

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Jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu, yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstlendiği program ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen elemelerden, binlerce başvuru arasından seçilerek Yıldız De Bana’da yarışmacı olmaya hak kazanan 18 yarışmacı ilk defa seyirciler ile buluştu. Heyecanları gözlerinden okunan yarışmacılar hem izleyiciler hem de jüri önünde yeteneklerini sergiledi.

İşte Türkiye’nin en yeni yıldız adayları….

Genç yetenekleri Türkiye ile tanıştıran program Yıldız De Bana’da 9 erkek 9 kadın olmak üzere 18 yarışmacı yer alıyor. Hem izleyici hem de jüri karşısında ter dökerek gerçek bir yıldız olmayı hedefleyen yarışmacıların isimleri şöyle;

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