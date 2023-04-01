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Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız De Bana#Kanal D#Yarışma Programı
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 11:43

Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmayı hedefleyen yeni yarışma programı Yıldız De Bana canlı yayınla ekrana geldi.

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Jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz’ün oturduğu, yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın, sunuculuğunu ise Deniz Tansel Öngel üstlendiği program ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleşen elemelerden, binlerce başvuru arasından seçilerek Yıldız De Bana’da yarışmacı olmaya hak kazanan 18 yarışmacı ilk defa seyirciler ile buluştu. Heyecanları gözlerinden okunan yarışmacılar hem izleyiciler hem de jüri önünde yeteneklerini sergiledi.

Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

İşte Türkiye’nin en yeni yıldız adayları….

Genç yetenekleri Türkiye ile tanıştıran program Yıldız De Bana’da 9 erkek 9 kadın olmak üzere 18 yarışmacı yer alıyor. Hem izleyici hem de jüri karşısında ter dökerek gerçek bir yıldız olmayı hedefleyen yarışmacıların isimleri şöyle;

Haberin Devamı

Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Ahmet Anzaflıoğlu
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Ahsen Bülbül
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Arca Öz
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Arya Bozabalı
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Batuhan Demir
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Beyza Çelik
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Dilan Bulut
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Doğa Küçükceylan
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Emre Özcanan
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Eren Emingil
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

İrem Büğrüoğlu
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Ömer Kılıç
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Ömer Man
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Özlem Sagun
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Pamir Duran
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Sedanur Bakar
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Sumru Koç
Yıldız De Bana ilk bölümüyle ekrana geldi… Türkiye’nin yeni yıldızları görücüye çıktı…

Tufan Aydın
Pastel Yapım imzalı program “Yıldız De Bana” canlı yayınla her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Yıldız De Bana#Kanal D#Yarışma Programı

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