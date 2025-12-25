Yılbaşı süslerini asarken 50 milyonluk evini sergiledi… Bir zamanlar ‘aşk yuvam’ dediği yerde artık yapayalnız kaldı

Haberin Devamı

Bu kez ikisi de evlenip boşanmış, çoluk çocuğa karışmış, orta yaşlarında iki ünlüydü.

Küllerinden doğan aşklarına bu kez sıkı sıkı sarılıp çok gecikmeden nikah masasına oturdular ancak kader yollarını bir kez daha ayırdı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 2022’de başlayan evliliği 2024’te, tam da 2. evlilik yıl dönümlerinde sona erdi.

Çiftin ayrılığı çok konuşuldu, boşandıktan sonra bile sık sık çocukları için bir araya gelmeleri hep magazin sayfalarını süsledi.

Aslında ikisi de çoktan kendi yoluna gitmiş olsa bile bir zamanlar isimleri birleştirilerek “Bennifer” olarak anılan eski aşıkların birbirlerinden kopamamalarının en büyük sebebi ise evlendikten sonra alıp bir türlü satamadıkları saray yavrusu gibi evleri…

Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde evine yeni yıl süslerini asarken çekilmiş bir videosunu paylaşıp hayranlarına yılbaşı sevincini gösterdi. Bunu yaparken de evinin içini, dekorasyonunu ve büyüklüğünü sergiledi.

Kocaman salonundaki devasa şöminenin üzerine taktığı kırmızı yılbaşı çoraplarının içine minik hediye paketleri yerleştirirken oldukça neşeli görünen Jennifer Lopez aslında bu kocaman ve göz alıcı şekilde dekore edilmiş evi çok severek almış olsa da bu ev artık onun için deyim yerindeyse uyanamadığı bir kâbusa dönüşmüş durumda.

Kaliforniya'nın en lük mahallesi Bel-Air’de bulunan bu muhteşem evi evlendikten sonra 61 milyon dolara alan çift ayrıldıktan sonra hemen satışa çıkarmış, biraz kâr ederek satmak istedikleri için de kendi aldıklarından fazla bir rakam istemişlerdi.

Bir yıldan fazladır satışta olan evi kimseler almak istemedi, Ben Affleck ve Jennifer Lopez de bu evden ve aslında birbirlerinden de hemen kurtulmak istedikleri için sürekli fiyat kırdı.

Aşklarına mezar olan bu evi 68 milyon dolara satışa çıkaran çift şimdi 52 milyon dolara düşmüş durumda.

2023 yılında 61 milyon dolara satın alınan 4 bin 200 metrekarelik malikane, göz kamaştırıcı bir yapı ancak yüksek bakım ve yangın sigortası maliyetleri potansiyel alıcılar için caydırıcı oluyor.

Bu malikanenin 12 yatak odası, 24 banyosu, bir sonsuzluk havuzu ve ayrı bir garajı bulunuyor. Jennifer Lopez’in evi satın aldıktan sonra içinde birçok yenileme yaptırdığı da biliniyor.

Evin sadece yüzme havuzunun maliyeti bile yaklaşık 150.000 dolar çünkü ortalama bir havuzdan yaklaşık üç kat daha büyük ve ayrıca iki pahalı özelliğe sahip: bu bir sonsuzluk havuzu ve sıfır kenar bir havuz.

Evin içinde zaten bir spor salonu var ama ayrıca arazide de basketbol ve pickleball sahaları ve bir boks ringine de sahip olan ayrı bir spor kompleksi bulunuyor. Evin 500 metrekarelik bir misafir bölümü, bir bekçi evi ve iki yatak odalı bir güvenlik kulübesi de var.

Tam donanımlı bir kuaför ve manikür salonu, ev sineması, şarap ve viski mahzeni, sauna ve masaj odaları olan bu evde hayalini kurduğu mutluluğu bulamayan Jennifer Lopez kocası Ben Affleck’le bu rüya gibi malikanede yaşlanacaklarını düşünürken evliliği bir anda bitivermişti.

Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrılır ayrılmaz hemen kendine daha küçük bir ev alıp oraya taşındı. Aslında Jennifer Lopez de bu ayrılığın ardından kendine 20 milyon dolarlık daha mütevazı bir ev almıştı ancak oranın tadilatları bitmediği için henüz bu kâbus evinden kurtulabilmiş değil.

Ünlü şarkıcı daha önce de farklı sosyal medya videolarında evinden kesitler sergilemiş, bu devasa evin salonunu, küçük bir ev kadar büyük giyinme odasını, bahçesini ve havuz başını hayranlarına defalarca göstermişti.