Yılbaşı programları 2021 belli oldu! İşte Kanal D, Star TV, TV 8, ATV, Show TV yılbaşı konukları

Yılbaşı programlarında hangi kanala kimin konuk olacağı açıklandı. Yeni yılı evlerinde karşılayacak olan vatandaşlar tv programlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl TV 8’de O Ses Türkiye, Star TV’de İbo Show, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster programlarının yılbaşı özel bölümleri ekrana gelecek.

STAR TV YILBAŞI PROGRAMI

Star TV’de bu akşam İbo Show yayınlanacak. Saat 20:00’de başlayacak olan programın konukları Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç, Şafak Sezer olacak.

KANAL D’DE ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OLACAK

Eser Yenenler’in sunduğu özel bölümde, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak. Yılmaz Erdoğan ise genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda BKM Oratoryosu’nu yönettiği bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.

TV 8’ DE O SES TÜRKİYE YAYINLANACAK

TV 8’de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ekrana gelecek. Programda birçok ünlü isim yer alacak. Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.

SHOW TV YILBAŞI PROGRAMI

Bu akşam saat 20:00’de Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümü ekrana gelecek.

Show TV yılbaşı programı konukları Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Olgun Toker, Toygan Avanoğlu, Ayta Sözeri, Serkan Çağrı, Yeşim Salkım olacak. “Geçmişten Günümüze”de sevilen, özlenen tüm renklerin, seslerin geçit yapacağı programda nostaljik bir rüzgar esecek. Geçmişten Günümüze skeci Cem Karaca’dan Zeki Müren’e unutulmaz sanatçıları anarken, Gülden Karaböcek’in müthiş performansına sahne olacak.

ATV’DE KİM MİLYONER OLMAK İSTER’E ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu yaptığı programa Burak Kut, Serdar Ortaç, Emel Müftüoğlu konuk olacak.

TRT’DE KALK GİDELİM RÜZGARI

TRT 1 ekranlarında Kalk Gidelim dizisinin final bölümü ekrana gelecek. Kubat, Göksel, Gülşen dizide konser verecek.