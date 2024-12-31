Yılbaşı programı için buluştular... 'Harika bir gece izleyiciyi bekliyor'

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"AİLEDEN BİRİ GİBİ OLDUK"

'Şarkılar Bizi Söyler'in çok özel bir program olduğunu söyleyen Sibel Can, "Program hâlâ her yerde konuşuluyor. Bana Hakan'ı, Hüsnü'yü soruyorlar. Artık aileden biri gibi olduk.

İzleyicilerle farklı bir bağ ve müzik yolculuğu oluştu. Biz büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"ARKA SOKAKLAR'IN MÜZİK VERSİYONU GİBİ"

Yıllardır ekranda izleyiciye müzik ziyafeti yaşatan 'Şarkılar Bizi Söyler' için "Arka Sokaklar'ın müzik versiyonu gibi" diyen Hakan Altun,"Yoğun işlerimizden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Albüm çalışmaları, sahne çalışmaları oluyor. 'Şarkılar Bizi Söyler' müzikal anlamda izleyicilerin evine girmiştir. Yeni yıla girerken Türk halkıyla beraber olmak, onlara müziğimizi iletmek güzel olacak" şeklinde konuştu.

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"BİRLİKTE MÜZİK YAPMAYI ÖZLEMİŞİZ"

Birlikte müzik yapmanın çok keyifli olduğunu belirten Hüsnü Şenlendirici, "İnsan önce sevdiği işi sevdiği kişilerle yapacak. Orkestra arkadaşlarımız ve tüm ekip güzel bir takım olduk. Birlikte müzik yapmayı özlemişiz." diye konuştu. 'Şarkılar Bizi Söyler' 31 Aralık'ta saat 20.00'de Kanal D'de.

BU YILBAŞI KELİMELER DE ÇOK EĞLENCELİ

İbrahim Selim'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu 'Yılbaşı Özel' bölümünde ünlü isimleri ağırlayacak. Eğlencenin ve rekabetin doruğa çıktığı bu özel bölümde, ünlü isimler kıyasıya yarışacak.

Kelime Oyunu'nda, oyunculuğuyla gönülleri fetheden Pelin Karahan, komedi dünyasının sevilen ismi Cem Gelinoğlu, güçlü sesi ve enerjisiyle Derya Uluğ ve ekranların sevilen ismi Pelin Akil Altan bu özel bölümün konukları olacak. Kelime Oyunu yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Salı akşamı saat 22.00'de teve2'de!