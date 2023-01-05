Yılbaşı partisi olaylı bitti... O gece neler yaşandı?

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Dizinin yeni bölümünde;

Zeynep'in yılbaşı partisinde Doruk yerine Ozan'ı öpmesi herkesi şoke etti. Gururu kırılan Doruk, olan bitenin nedenini anlamak için Zeynep'in yanına gitti.

SKANDAL ÖPÜCÜK DORUK'U ÇILDIRTTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mesut'un kurye olarak kullandığı Kadir, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü.

Gözümün içine baka baka dudaklarını öptüğün o adam kim!

Zeynep, 'Sitare Somer olmak uğruna' Doruk'a olan aşkını hiçe saydı ve ona Ozan ile arasındaki buzları erittiğini söyledi.

Zeynep ile Doruk'un arasını açmaya kararlı olan Sitare, Müjgan'ı Doruk'un peşinden yolladı.

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Doruk'u bu gece tavladın,tavladın... Bir daha zor Müj!

Mesut'un uyuşturucu kaçakçısı olduğunu öğrenen Nimet, eve yalnız döndü.

Polislerin ifadeye götürdüğü Kadir, hayatını kabusa çeviren o geceyi hatırladı.

GÖZALTINA ALINAN KADİR, GEÇMİŞİ HATIRLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kadir'in verdiği adrese giden ekipler, eve baskın yaptı. İsmail ve Türkan, Kadir'in gözaltına alındığını öğrendiler.

Müjgan, eline geçen fırsatı kaçırmadı ve soluğu yılbaşı partisini sinirle terk eden Doruk'un yanında aldı.

Ozan, Zeynep'in sarhoş olmasından faydalanarak onu kendi evine götürdü.

Zeynep'e bir türlü ulaşamayan Türkan, Sitare'yi arayarak Kadir'in başına gelenleri anlattı.

Duydukları karşısında şoke olan Sitare, Kadir'i kurtarması için avukatını görevlendirdi.

Sitare, Zeynep'i almak için Ozan'ın evine gitti. Her şeyden habersiz sızan Zeynep, bağrışlara uyandı.

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Sitare'nin 'polisi arayacağım' dediğini duyan Zeynep, babasının uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandığını öğrendi. Engelli raporu olan Kadir, ceza almaktan kurtuldu.

Bu geceyi hiç unutmayacağım Sitare

Doruk, uyandığında Müjgan'ın evinde olduğunu gördü ve büyük şaşkınlık yaşadı.

MELEK, DORUK'U AĞINA DÜŞÜRDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müjgan, telefonda Sitare'ye geceyi Doruk ile geçirdiğini söyledi.

Geçmiş olsun küçük prens! Havada bulut, sen Zeynep'i sonsuza kadar unut...

Zeynep, Ozan'ın evinde geçen geceyi silik silik de olsa hatırlamaya başladı.

Müjgan'ı köşeye sıkıştırmak için her yolu deneyen Sitare, son hamlesiyle de şaşırttı. Müjgan'ın attığı adımdan haberdar olmak isteyen Sitare, Fevzi'yi ona şoför olarak tahsis etti.

Dizinin final sahnesinde,

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Zeynep'in soracağı sorulardan korkan Ozan, Sitare'den yardım istedi. Ozan'ın toplantı odasında olduğunu öğrenen Zeynep, gece neler yaşandığını öğrenmek için onun yanına gitti.

NE YAPTIN SEN BANA?- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Odadaki kişinin kim olduğunu bilmeden sorularına başlayan Zeynep, karşısında Doruk'u buldu.

OZAN SANARKEN, DORUK ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gece kim için zor oldu Zeynep? Sen, sevgilin ve sevgilisi için mi?

Müjgan'ın geçmişini öğrenmeye çalışan Sitare, emekli bir istihbarat görevlisinden yardım istedi.

Adı Melek Müjgan Kara... Ben doğumdan öncesini merak ediyorum... Kızın gerçek babasını!

Zeynep'in evde unuttuğu telefonunu ajansa götüren Kadir, kapıda Melek ile karşılaştı...

MELEK VE KADİR SONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN