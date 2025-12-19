'Yılbaşı eğlencesi' başlıyor

Haberin Devamı

D-Smart GO, 22 Aralık’tan itibaren yılbaşı coşkusunu zirveye taşıyor. Özel olarak hazırladığı “Yılbaşı Eğlencesi” kategorisi ile 2025’i uğurlarken yeni yıl için izleyicilerine umut ve mutluluk aşılıyor.

YILBAŞI AKŞAMI YAŞANANLAR

Seçkide yer alan “Christmas With The Kranks”, yılbaşını pas geçmeye karar veren bir çiftin planlarının beklenmedik olaylarla bozulmasını anlatıyor. Dört kuşağın bir araya geldiği yılbaşı akşamında aile sırları “Love The Coopers” ile eğlenceli bir şekilde ortaya çıkıyor. “This Time Next Year”, yılbaşı gecesi doğan iki yabancının yollarının romantik bir şekilde kesişmesini konu ediniyor.

YILBAŞI HEDİYELERİ

Arnold Schwarzenegger’ın başrolünde olduğu “Jingle All The Way”, bir babanın oğluna yılbaşı hediyesi bulmaya çalışırken yaşadıklarına odaklanıyor. “Up On The Wooftop”, Noel Baba’nın kaybolan ren geyiklerini kurtarmaya çalışan çocukların eğlenceli serüvenine eşlik ediyor. “The Best Christmas Pageant Ever”, yaramaz bir grubun yılbaşı oyununu altüst etmesiyle başlayan maceraya izleyicileri çağırıyor.

ANİMASYON TADINDA YILBAŞI

Konuşabilen sevimli bir köpeğin yılbaşını kurtarma çabası “A Bulldog For Christmas” ile ekranlara geliyor. “Pete's Christmas”, aynı yılbaşı gününü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan Pete’in, hayatın anlamını keşfetmesini mercek altına alıyor. Mira’nın sihirli bir vadide geçirdiği yılbaşı, “Valley Of Knights – Mira's Magical Christmas” filmi ile fantastik bir atmosfere davetiye çıkartıyor.

KAHKAHA DOLU FİLMLER

Yılbaşı gecesi canlı yayında geçen bir öyküye ışık tutan “My Big Night” kaotik olayları ve sürprizleriyle tempolu bir komedi sunarken “Santaman”, Noel Baba efsanesini ters yüz eden mizahi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

BİZDEN HİKÂYELER

“Yılbaşı Eğlencesi” kategorisinde Türk filmleri özel bir yer tutuyor. Cem Yılmaz’ın ikonik karakterleriyle geçmişe uzanan bilim kurgu komedisi “Arif V 216” ile geleneksel bir hikâyenin modern bir yorumu olan müzikal tadında komedi “7 Kocalı Hürmüz” izleyicilere keyifli dakikalar vadediyor.

BU FİLMLER KAÇMAZ

Aşk ve tesadüflerle dolu bir romantik komedi olan “Deli Aşk”, iki eltinin eğlenceli çekişmesini anlatan “Eltilerin Savaşı” ve yeraltı dünyasıyla yolu kesişen sıradan insanların bol kahkahalı macerası “Kolpaçino” seyir zevkini doruğa çıkarıyor.

KOMEDİ BİZİM İŞİMİZ

Şener Şen’in unutulmaz performansıyla, Türk sinemasının en sevilen klasiklerinden biri haline gelen “Çiçek Abbas” kategorinin iddialı filmlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Sıradan bir aile gibi görünen kiralık katillerin absürt ve tempolu hikâyesini ele alan “Ölümlü Dünya” ile hayatları bir tesadüf sonucu kesişen iki adamın, suç ve dostluk arasında gidip gelişlerini masaya yatıran “Tamirhane” kış akşamlarını renklendirmek için sinemaseverleri bekliyor.

