Yiğit Koçak: Büyük gurur büyük mutluluk

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◊ “Kardeşlerim” dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edindiniz. Bu etkiyi bekliyor muydunuz projeye başlarken?

- Böyle bir etkiyi kimse öngöremez. Ama biz çok inanarak başlamıştık projeye ve misliyle karşılık buldu. Bu noktalara geldiği için çok mutluyum.

◊ Dizinin öncesinde sadece iki işiniz olmuş. Henüz yolun başında böyle büyük bir etki yaratmak, hayatınızda nasıl değişimlere yol açtı?

- Yaptığınız işin kabul görmesi, sevilmesi dünyanın en mutluluk verici şeyi. Hep daha iyiyi yapmak için çabalıyorum. Tek değişimi bu. Beni motive ediyor.

◊ Diziyle birlikte şöhret de beraberinde geldi. Binlerce fanınız var. Bir anda tanınan birisi olmanın avantaj ve dezavantajları neler oldu?

- Hiçbir dezavantajını görmedim. Hâlâ önceki Yiğit’im. Avantajı şu; bir sürü insanın evlerine ve kalplerine misafirleri olarak girdik.

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SEYİRCİ AĞLAMAMI SEVİYOR

◊ Hayranlarınızdan aldığınız yorumlar arasında sizi en şaşırtan hangisiydi?

- Ağlamamı istiyorlar. Çok garibime gidiyordu ilk başta. Ama seviyorlar galiba ağlamamı! (Gülüyor)

◊ Genç yaşta şöhretin büyüsüne kapılmak çok mümkün. Siz bu süreci kendi içinizde nasıl yönettiniz?

- Dediğim gibi ben hâlâ önceki Yiğit’im, o yüzden baş edecek bir şeyim olmadı. Öyle bir aileden, öyle bir eğitimden gelmedim. İşim bu, oyuncuyum. Getirileri oluyor ama kendi halimdeyim. Böyle şeyler beni etkilemez.

◊ Peki bu durum, proje seçimi konusunda ekstra bir tereddütte olma hali yarattı mı? Artık hep daha iyisini yapmaya çabaladığınızı söylediniz çünkü...

- Evet. İnce eleyip sık dokuyorum. Bir sürü proje okuyorum. En iyisini seçmek istiyorum.

HER OYUNCUNUN HAYALİ OSCAR

◊ İstanbul’a gelip oyunculuk yapabilmek için önce üniversitede ekonomi üzerine bir bölüm kazanmış, okula da yazılmışsınız. Tabii bölümü okumamış, oyunculuk üzerine eğitim almışsınız. Aslında amacınıza ulaşmışsınız. Hayattaki kararlarınızda hep böyle gözü kara, cesur musunuz?

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- Bu hayalime çok inandım. Olacağını da biliyordum. Yoksa böyle bir riske girmezdim. Ama içimde bir yerlerde olacağını ve çok güzel olacağını biliyordum.

◊ İlk başta aileniz çok desteklememiş, peki şu anda nedir aile içerisinde durumlar?

- Desteklemediler demeyelim ama bilmedikleri bir sektörle ilgili anne-baba olarak tereddütleri vardı haliyle. Beni bilmedikleri bir denize atmak istemediler. Ama çok istediğimi ve başaracağımı anladılar. Nasıl işlediğini öğrendiler. Şu an en büyük akıl hocalarım onlar işim konusunda.

◊ Hayalperest olduğunuzu söylüyorsunuz. Kurduğunuz en sıra dışı hayal neydi?

- O kadar çok hayalim var ki. Ama içimde bir yerde gerçek olacağını bilirim hayallerimin.

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Muhteşem bir gece olacak

◊ Gelelim Pantene Altın Kelebek gecesine... ‘Rising Star’ seçildiniz. Böyle bir ödüle layık görülmek size ne hissettirdi?

- Emeklerimin karşılığını böyle güzel bir ödülle almak çok kıymetli. Bizi seçen, destekleyen herkesin gönlüne sağlık. Pantene Altın Kelebek bizim mesleğimiz için çok değerli bir tören. Bu kıymetli törenin 50’nci yılında parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.

◊ Heyecanlı mısınız?

- Tabii ki. Muhteşem bir gece olacak. Çok kıymetli bir ödül alacağım. Şimdiden konuşmamı düşünüyorum; heyecandan söyleyeceklerimi umarım unutmam.

◊ Geceyle ilgili hayalleriniz neler?

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- Keyifli, eğlenceli bir gece olmasını diliyorum. Umarım çok eğleniriz hep birlikte.

◊ Nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz tüyo alabilir miyiz?

- Benim hazırlıklarım kısa sürer. Maksimum 20 dakika. Her şeyim günler öncesinden hazırdır. Hazırlıklıyımdır bu konularda. Saçlarım için de bu konunun uzmanı Pantene ekibine güveniyorum, o gece eksiksiz görünmem için bana destek oluyorlar.